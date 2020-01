“Sería una ilegalidad mantener a Rodrigo Lanza en prisión cinco meses más”

“Rodrigo Lanza debería estar en libertad desde el mismo día que terminó la vista oral y fue absuelto de asesinato. Mantenerlo en prisión cinco meses más (cuando se cumple la mitad de la pena de 5 años que se le impuso) sería una ilegalidad”. El abogado Endika Zulueta ha utilizado este y otros argumentos más para exigir en la Audiencia Provincial de Zaragoza la libertad inmediata de su representado.

Lo contrario han mantenido tanto la Fiscalía como la acusación particular, en nombre de la familia de Víctor Laínez, fallecido en diciembre de 2017 a consecuencia de las lesiones que le produjo Lanza en un bar de la calle Antonio Agustín.

Ambas han solicitado que permanezca en la cárcel de Zuera al menos hasta el 10 de junio, fecha límite de prisión provisional dada la condena impuesta, y han recordado que recurrieron esta sentencia solicitando que se celebre un nuevo juicio por asesinato en el que volverán a pedir 25 años de prisión. También han alegado riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

En medio de una gran expectación mediática y con una imagen distinta a la que mostró durante el juicio celebrado en noviembre de 2019 por un jurado popular, Rodrigo Lanza llegó a la Audiencia conducido por la Policía.

El acusado escuchó atentamente las alegaciones de su abogado, quien recordó que se debería tener en cuenta el veredicto del jurado. “Rodrigo Lanza fue declarado culpable de un delito de lesiones dolosas en concurso con un homicidio imprudente y absuelto de asesinato”, expuso su abogado. Zulueta hizo varias veces referencia a la cobertura mediática de este caso y las veces que a su cliente se le ha llamado el “asesino de los tirantes” y que por eso resultaba ahora incomprensible que se absolviera a un “asesino”.

“La lectura de todo esto es que parece que se le ha conseguido absolver con artimañas y ahora, para colmo, va a salir en libertad. Pero con todo esto lo que se hace es trivializar el derecho de defensa”, ha manifestado.

El abogado ha explicado que durante los dos años que Lanza ha estado en prisión provisional antes de ser juzgado no pidió su puesta porque entonces sí que existía riesgo de fuga ante una posibilidad de condena muy alta y había que asegurar su presencia en el juicio. “

Pero ahora ya no es el caso y las circunstancias han cambiado”, ha dicho. En su opinión, aunque la sentencia esté recurrida, ya no existe ese riesgo y no es necesario privarle de libertad provisionalmente porque eso sería un “castigo anticipado”.

Además, ha expuesto que hay otros métodos para controlarle como la entrega del pasaporte o la presentación periódica en un juzgado, además de que Lanza es una persona a la que conoce todo el mundo y la Policía, también.

Por otro lado, el letrado ha incidido en que el auto de prórroga de prisión dictado el 4 de diciembre es nulo porque no se citó a las partes para un audiencia y se vulneró el derecho a la defensa de Lanza.

El tribunal se pronunciará sobre su puesta en libertad en los próximos días.