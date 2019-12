El hospital Royo Villanova suspende tres operaciones por falta de camas

El hospital Royo Villanova de Zaragoza suspendió este martes tres cirugías y tuvo que derivar a otros cuatro pacientes al hospital Nuestra Señora de Gracia (Provincial) por falta de camas para poder ingresar a más enfermos. Desde el lunes la presión asistencial en el servicio de Urgencias del centro sanitario de la margen izquierda ha aumentado hasta que ayer llegaron a coincidir a media mañana hasta 12 personas en camas cruzadas en los pasillos y otros 17 pendientes de ingreso, según CSIF.

La situación y las atenciones no mejoraron conforme pasaron las horas, por lo que la dirección del centro, al ver que no había camas libres, decidió aplazar tres operaciones que estaban programadas por la tarde. Según explicaron fuentes del Departamento de Sanidad, todas estas intervenciones no eran urgentes y se reprogramarán otros días.

Cada vez son más habituales los problemas de saturación en las Urgencias del hospital Royo Villanova y, por consiguiente, la falta de camas para poder ingresar a pacientes. El personal del servicio ha lamentado en repetidas ocasiones la falta de trabajadores para hacer frente a la presión asistencial que tienen. Además, en las últimas horas han denunciado que no se han cubierto algunas de las bajas laborales o contratos vacantes.

Por ello, aseguran algunas fuentes consultadas, al personal se les están anulando días de vacaciones para poder afrontar la presión asistencial.

Tanto profesionales como pacientes llevan años denunciando los problemas que sufre el Royo Villanova, que ya no da abasto para absorber la presión asistencial de la zona.

Para intentar descongestionar este centro, el Departamento de Sanidad trabaja en llegar a un acuerdo con la MAZ y poder derivar allí, sobre todo, cirugías de Traumatología.