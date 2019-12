Cierra la hamburguesería Five Guys de Puerto Venecia

Tras un año y medio de andadura en la capital aragonesa, la hamburguesería Five Guys de Puerto Venecia ha bajado definitivamente su persiana. Desde este lunes, según confirman fuentes de la cadena en España, el local permanece cerrado.

"El establecimiento en el que estábamos ubicados no nos ha permitido desarrollar nuestro negocio como esperábamos y, dado que en nuestra estrategia no contemplamos el márquetin ni la publicidad como medios para darnos a conocer, el emplazamiento es uno de nuestros activos más potentes", explican fuentes de la compañía, que no descarta abrir nuevos restaurantes en otros emplazamientos de Zaragoza.

Las mismas fuentes detallan que el grupo Five Guys "ha ofrecido a todos los empleados que trabajan con nosotros en Zaragoza la posibilidad de reubicarse en cualquiera de los otros 17 restaurantes" que mantiene abiertos la firma de hamburgueserías en el resto de España, dando así la posibilidad a la plantilla aragonesa de "permanecer en la familia Five Guys".

"Estamos enormemente agradecidos con los fans que han descubierto Five Guys en Zaragoza. Valoramos su lealtad y lamentamos si alguno de ellos se ha sentido decepcionado con esta noticia. Seguimos y seguiremos trabajando y esforzándonos para llevar nuestras 'burgers & fries' a todos nuestros fans españoles", dicen en un comunicado enviado a Heraldo.es.

La cadena de hamburgueserías Five Guys, la preferida del presidente de Estados Unidos, Barak Obama, desembarcó hace apenas año y medio, en junio de 2018, en la capital aragonesa ocupando un amplio local dentro del complejo comercial Intu Puerto Venecia.

Ahora el cierre quizás entristezca a más de un fanático zaragozano de estas hamburguesas, pero todo apunta a que el 'adiós' a las mismas no sea del todo definitivo en la capital aragonesa, donde están abiertos a buscar otros locales. "No descartamos abrir nuevos 'Five Guys' en otros emplazamientos de Zaragoza que nos permitan dar a conocer nuestras 'Burgers&Fries' frescas, sin congelar", concluyen en una nota.