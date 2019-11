Anatomía y sabor de tres hamburguesas de 'carne' vegana a la venta en Aragón

1

Goiko Grill

Los restaurantes de Goiko Grill son considerados templos para los amantes de las hamburguesas. La marca de la casa reside en el tamaño, la calidad de la carne y la posibilidad de elegir entre decenas de aderezos para configurar el menú perfecto. Su opción vegana, disponible desde hace unos meses y sustentada por la productora ‘Beyond Meat’, choca bastante. La pedimos acompañada de guacamole con chipotle. Su sabor no es para nada malo (promedió 6,25 puntos), aunque el primer bocado no arroja el gusto que uno espera de una hamburguesa. El parámetro que menos puntuación obtuvo (4) fue la textura, ya que no recordaba al tradicional. Obtuvo un aprobado raspado (5) en apariencia, si bien hay que tener en cuenta que los platos de la cadena destacan por ser de una calidad superior a la media.

​

​¿Qué llevan? Según explica la compañía, están hechas a partir de legumbres y 20 gramos de diferentes proteínas vegetales, especialmente del guisante. Tienen la mitad de la grasa saturada de una hamburguesa de ternera tradicional.

​

​Precio: 10,90 euros (incluye patatas)