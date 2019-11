Contra los enemigos de los árboles

Aunque la mayoría forman parte del paisaje habitual de los espacios naturales y no suelen representar ninguna inconveniencia –excepto para quienes sufran de entomofobia–, hay algunos insectos que acaban convirtiéndose en una plaga que puede suponer un problema de salud vegetal y, en ocasiones, de salud pública. Para luchar contra su proliferación y minimizar todo lo posible el uso de productos químicos, el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zaragoza debe desplegar todas sus armas, como la suelta de enemigos naturales, la utilización de feromonas o la elaboración de trampas.

Un ejemplar de picudo rojo. Ayuntamiento de Zaragoza

A pesar de que seis veces al año se lleva a cabo un tratamiento preventivo, una especie de llamativo escarabajo de color rojo y negro logró colarse hace un par de semanas en algunas palmeras del Parque Grande José Antonio Labordeta. Se trata del picudo rojo, que se extiende rápidamente y puede llegar a medir hasta cuatro centímetros, y causa importantes afecciones o incluso provoca la muerte de los árboles en los que se asienta. La culpa de su aparición la tienen probablemente varias palmeras afectadas que se encuentran alrededor de la zona pero que no son propiedad municipal, y que, según cuenta Amalia Barnola, jefa de la Unidad de Gestión del Arbolado Urbano de Zaragoza, son unos "focos tremendos".

Para paliar sus efectos y salvar las palmeras a las que atacó el picudo, el servicio de Parques y Jardines tuvo que poner en marcha un tratamiento de urgencia. Se actuó sobre unas 25 o 30 palmeras ubicadas en la plaza de la Princesa y en el Jardín Botánico, saneando las partes afectadas mediante cirugía y aplicando después y como último recurso un producto químico autorizado por el Ministerio de Agricultura.

El tratamiento preventivo se había realizado, como siempre, sobre las 500 palmeras municipales de la especie a la que ataca este insecto, la Phoenix canariensis. Pero no fue suficiente. "Necesitamos que los propietarios particulares hagan lo mismo", explican desde Parques y Jardines.

El picudo se mueve por las temperaturas, por lo que esperan que cuando se haga el siguiente monitoreo el vuelo del insecto ya haya terminado y sea el momento de arreglar las hojas de las palmeras. Siempre se espera al invierno, como prescribe el Gobierno de Aragón, porque estos árboles emiten al ser cortados una sustancia volátil que actúa como atrayente.

Otras plagas se convierten además en un problema de sanidad pública porque no solo afectan a la vegetación, sino también al ser humano y a los animales. En este caso, las más habituales en Zaragoza son la Galeruca del olmo y la procesionaria, esta última la que "por excelencia genera más alarma social", a menudo innecesaria.

Molesta pero inofensiva, la galeruca puede llegar a invadir viviendas de manera "bastante explosiva". "Una vez infestó un colegio y se llegó a meter dentro de las taquillas donde los niños guardaban sus abrigos", recuerda Barnola. No obstante, en cuanto se detecta se actúa inyectando un producto en los troncos de los árboles que suele ser muy efectivo.

Las orugas de la procesionaria, sin embargo, tienen un efecto urticante, por lo que no se deben tocar ni dejar a las mascotas acercarse. Si se siguen estas indicaciones no hay por qué alarmarse. El Ministerio de Agricultura limitó el uso del producto que se usaba hasta ahora a modo de prevención, y no se podrá utilizar en los árboles de la vía pública. Aun así, Parques y Jardines pide calma a la población y asegura que las mediciones realizadas hasta ahora indican que no será un año complicado.