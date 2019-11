Cerca de 600 nuevos árboles y arbustos crecerán en el Distrito Sur de Zaragoza 

El Distrito Sur de Zaragoza lucirá un poco más verde a partir de la semana que viene gracias a los alumnos del CEIP Valdespartera. Cerca de 360 nuevos árboles y 240 arbustos autóctonos darán vida a un terreno de 1,6 hectáreas situado cerca del centro educativo, entre el parque de la Razón y el emplazamiento del futuro cuartel de la Guardia Civil.

La iniciativa, bautizada como ‘Plantando el Sur’, está promovida por el Grupo de Medio Ambiente del Distrito Sur, y ha sido posible gracias a los presupuestos participativos de 2018. La plantación se llevará a cabo durante los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre, y su objetivo, además de crear una nueva zona verde, es involucrar a los alumnos en el cuidado y la preservación del entorno. Para ello, personal del área de Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza impartió la semana pasada una serie de charlas en las que trasladaron a los niños la importancia de la biodiversidad y cómo una plantación de este tipo puede contribuir a ella.

“La idea es que los chavales planten sus árboles y de alguna manera, les hagan un seguimiento”, apunta Rosa Burgos, integrante del Grupo de Medio Ambiente del Distrito Sur. Tendrán que prestarles especial atención durante los dos primeros años, sobre todo por el tema del riego. “En Zaragoza tenemos un clima muy extremo y durante el verano no llueve. Estaremos atentos sobre todo el primer año, para que no se sequen”, añade.

Para evitar que esto suceda, los alumnos, además de plantar los árboles y los arbustos, instalarán un sistema de riego casero con botellas de plástico. “Las pondremos enterradas junto al árbol con un pequeño orificio en la parte de debajo. Así van soltando muy poco a poco el agua al terreno y se mantiene la zona húmeda. Eso, durante el verano, permite que no haya mucha evaporación”, explica Burgos. Además, este sistema permite dar un segundo uso a las botellas de plástico y alargar su vida útil.

La plantación ha sido bien recibida por la Asociación de Vecinos Los Montes de Valdespartera, aunque reconocen que el barrio necesita ser repoblado “en general”. Además, recuerdan que continúan luchando por la construcción del parque Libro de la Selva, que ocuparía el espacio que ahora mismo ocupa el ferial.

La de este terreno será la primera pero no la última plantación que el colectivo del Distrito Sur lleve a cabo en los cuatro barrios que lo integran: Arcosur, Montecanal, Rosales del Canal y Valdespartera. El objetivo es plantar árboles en todos los terrenos y descampados del Distrito Sur calificados como zona verde “y que después de muchos años permanecen vacíos y acumulando basura”. Según los cálculos del grupo de medio ambiente, estos terrenos sumarían en total unas 190 hectáreas. Uno de ellos es el solar cercano al colegio La Salle Santo Ángel. “Ya hemos solicitado intervenir, a ver qué nos dice el Ayuntamiento”, comenta Burgos.

Más problemas tienen para llevar el proyecto hasta Arcosur, por no estar apenas urbanizado. “Todos los espacios catalogados como zonas verdes no son reales y no podemos aprovecharlos, de momento”, apuntan desde el grupo.

Y es que, según explican sus integrantes, “los espacios naturalizados, a diferencia de los parques tradicionales, albergan una cantidad de biodiversidad mucho mayor, son autosuficientes y se aproximan más a un pequeño bosque que a una zona ajardinada”

Entre sus ventajas, además de los beneficios medioambientales, destaca “su bajo coste, mucho menor que el de las zonas ajardinadas al uso, tanto su creación como su mantenimiento a lo largo del tiempo.

El Grupo de Medio Ambiente del Distrito Sur echó a andar el pasado mes de mayo y está formado por vecinos y voluntarios comprometidos con la realización de acciones ambientales que tengan un impacto positivo en la vida de los habitantes del distrito. Hace unos meses celebraron una primera jornada de convivencia en la que, entre otras cosas, se organizó una recogida colectiva de basura.