Convocada una huelga los días 6 y 9 de diciembre en el transporte de viajeros en la provincia de Zaragoza

"Quieren quitarles a los trabajadores 200 euros al mes, en concepto de pluses de nocturnidad y de suplemento por cobro y no vamos a tolerarlo", dijo este viernes Carlos Covelo, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC. OO. Aragón, tras haber convocado junto a UGT y por decisión de la asamblea de trabajadores dos días de huelga el 6 y 9 de diciembre contra el bloqueo en la negociación del convenio del transporte de viajeros en la provincia de Zaragoza.

Tras nueve reuniones de la comisión negociadora desde enero, no ha habido avances, denuncian ambas centrales. "Las posturas están muy distantes y los empresarios siguen con la intención de suprimir pluses que suponen, en la mayoría de los casos, recortes de más de un 12% en los salarios de los conductores".

Mientras tanto, los sindicatos reclaman una reducción de jornada hasta un máximo de 1.776 horas anuales-actualmente está en 1.792-y que el descanso diario entre jornada y jornada será de doce horas ininterrumpidamente, así como el descanso semanal que será de dos días consecutivos. Asimismo, desde el comité de empresa piden incrementos salariales del 2% para 2019 y también 2020, así como el mantenimiento del plus de nocturnidad con un importe de 2,48 euros por hora trabajada y un incremento similar al de salario base por cada año de convenio.

UGT y CC. OO. piden también que se siga pagando el plus de quebranto de moneda, el del cobro por parte de los conductores, de 1,88 euros por día para el año en curso, entre otras demandas.