Música y diversión hasta que caiga el sol

Familias con hijos, jóvenes veinteañeros, cuadrillas de adolescentes, matrimonios adultos y hasta el grupo de colegas del trabajo. Las calles de Zaragoza se llenan cada fin de semana de diferentes grupos de personas que buscan ocupar su tiempo de ocio de la mejor manera posible, por lo que es necesario que la oferta pueda responder a las necesidades y gustos de cada uno de ellos que, la mayoría de las veces, nada tienen que ver. Bien los saben los hosteleros y dueños de bares, restaurantes y locales de copas, que reconocen que la oferta en la ciudad es cada vez más amplia y variada.

No obstante, la vida nocturna empieza y termina para algunos demasiado tarde y no se adapta al ritmo de vida de una buena parte de la población, que no puede o no quiere permitirse sufrir cada semana un cambio de horario tan brusco. Para ellos surgió en diciembre de 2016 la iniciativa Tardeo Zaragoza, de la mano de Enrique Soto, también conocido como Dj Henry Ots. Aunque de esto hace ya casi tres años, parece que es ahora cuando la tendencia del ‘tardeo’ está pisando más fuerte y amenaza ya con pasar de efímera moda a afianzada realidad.

Esto de salir por la tarde –tan común en otros países de Europa– apareció en España concretamente en ciudades como Murcia, Albacete o Alicante, y Soto se decidió a "apostar por el concepto" y traerlo hasta Zaragoza. Desde entonces, pese a que el negocio ha tenido sus idas y venidas, ha ido creciendo de forma "progresiva pero segura" y ya se están empezando a contratar Djs nacionales que ofrecen desde pop hasta música electrónica, pasando entre otros por indie o rock, a un público "heterogéneo que nada tiene que ver con el de la noche". Principalmente, quienes buscan este tipo de ocio suelen tener entre 30 y 40 años, aunque el rango de edad puede ser mucho más amplio.

Para algunos, declara Soto, el modo habitual de disfrutar de la fiesta "simplemente no funciona". Según explica el impulsor y promotor del ‘tardeo’ maño, esto se debe a que "estás toda la tarde del sábado en casa, esperando a que llegue por fin la hora de salir, y el domingo siguiente lo pierdes entre dormir y pasar la resaca".

Aunque casi cualquier establecimiento puede proporcionar por su cuenta un servicio de este tipo, actualmente son cinco los locales de la capital aragonesa que ofrecen todos los sábados, bajo el sello Tardeo Zaragoza, una suerte de fiesta diurna orientada a un cliente más adulto y que demanda "aprovechar mejor su tiempo".

El bar Borneo, que abrió sus puertas hace poco más de un año, fue, junto al Jane Birkin, uno de los últimos en adherirse a esta iniciativa. Pedro Ortega, uno de sus dueños, asegura que esta es una excelente manera de ganar visibilidad y que de momento –se unieron en mayo– están "muy contentos" con cómo está respondiendo la clientela. "Tardeo Zaragoza lo hace muy bien a nivel de ambiente e imagen –continúa Ortega–. La gente nos reconoce gracias a eso y después quiere volver, además, nos permite abrir en un horario en el que de otra manera estaríamos cerrados". En Borneo tenían claro cuál era el tipo de público que buscaban y el ‘tardeo’ fue una oportunidad perfecta para atraerlo. "Queremos darle la vuelta al concepto y erradicar la creencia de que el Casco ya solo es para los más jóvenes", sentencia Ortega.

Las clásicas discotecas seguirán abriendo sus puertas hasta las tantas de la madrugada

Los representantes del sector hostelero en Zaragoza coinciden en que este fenómeno se está poco a poco implantando en la sociedad y en que parece que se va a mantener a largo plazo. Y no solo en estos cinco locales e incluyendo cócteles y música alta, sino que, en general, el ocio diurno, de cualquier tipo, se está últimamente viendo reforzado.

Las tendencias de consumo se están desplazando hacia un estilo "más diurno, cultural y familiar, más diverso y más inclusivo", según consideran en la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas. Esto no influye de manera negativa –al menos por ahora– en el formato de ocio nocturno habitual. "Es algo complementario que no sustituye la oferta si no que la amplía para que los clientes puedan decidir qué es lo que más se adapta a sus necesidades", explica José Luis Sanz, representante de la Asociación Cafés y Bares. Las clásicas discotecas seguirán, pues, abriendo sus puertas hasta las tantas de la madrugada, y siempre habrá quienes prefieran regresar a casa acompañados por los primeros rayos del sol a hacerlo en plena noche.