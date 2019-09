"El nuevo bus eléctrico es tan silencioso que no te enteras"

"Da una sensación de seguridad y confort que no había visto hasta ahora", comentaba Santos Fuentes, un jubilado zaragozano, desde el primer asiento del nuevo autobús urbano eléctrico que este miércoles estreno la capital aragonesa. Es el primero en servicio regular que circula por las calles de la ciudad, y las primeras sensaciones de los usuarios y conductores no pudieron ser mejores.

"Al principio me ha extrañado que se moviera sin hacer ruido, hasta que me he dado cuenta de que era eléctrico. Es tan silencioso que ni te enteras de que ha arrancado", comentaba poco después Julio Flores, a su paso por el paseo de la Independencia con el nuevo vehículo. Otros, en cambio, no repararon en la novedad, pese a que el bus, de la compañía Irizar, ha sido rotulado de en su carrocería de forma especial. "La verdad es que no, me he sentado como cualquier otro día, pero es verdad que sí parece diferente", decía Regina, vecina de La Puebla de Alfindén, en uno de los asientos.

El vehículo cuenta con una batería fabricada en España de 360 kWh, espacio para 72 pasajeros, 28 de ellos sentados, y dos sillas de ruedas. Es uno de los cuatro que acaba de adquirir el Ayuntamiento de Zaragoza, y que a lo largo de esta semana se pondrán en servicio en diferentes líneas. Damián, uno de los primeros conductores de la concesionaria Avanza en estrenarlo, destacaba que "el ruido y la contaminación son mínimos". De momento, estas primeras jornadas servirán para ir tomando nota de su rendimiento y, sobre todo, de su autonomía, el principal reto de los vehículos eléctricos.

Junto a estos cuatro buses 100% eléctricos, el Consistorio también pondrá en servicio estos días 18 vehículos híbridos articulados de la marca Volvo, que harán que la edad media de la flota de buses en Zaragoza baje hasta los 7,7 años.

Debate sobre el precio del bus

Mientras se estrenaba el primer bus eléctrico, el precio del transporte público fue objeto de debate en el Consistorio. El gobierno PP-Cs justificó la necesidad de subir el precio del bus lo que marque el IPC. Lo hizo la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, a pregunta de Podemos-Equo.

Aunque señaló que la decisión "aún no está tomada", reflexionó sobre la evolución que ha tenido la aportación del Ayuntamiento al coste que tiene este servicio: "En 2003 la subvención al transporte público era de un 30%, y el ciudadano pagaba un 70%. Pero los costes del transporte siguen subiendo, y en 2019 tenemos una subvención del 50%. Si no actualizamos el IPC, en los próximos cuatro años nos encontraremos que el ciudadano solo paga el 40% y el Ayuntamiento el 60%, lo cual no solo no sería justo, sino que sería insostenible".

Por su parte, la edil de Podemos-Equo, Amparo Bella, mantuvo que "no hay justificación para subir el billete", y recordó que durante el mandato de ZEC no se incrementó el precio porque se trata de "un servicio de primera necesidad".