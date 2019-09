Natalia Chueca: "Estudiamos crear líneas de bus adicionales para el eje este-oeste"

En unos días arranca la Semana de la Movilidad. ¿Cuáles son los objetivos de este año?

Que la ciudadanía conozca hacia dónde evoluciona la movilidad. Quiero que Zaragoza sea un referente nacional y europeo en este campo. Además, buscamos los objetivos habituales, como fomentar la sostenibilidad y acostumbrarnos a caminar y pedalear.

La principal herramienta debería ser el Plan de Movilidad. ¿Qué hará con el documento de ZEC?

No está aprobado por consenso y a me gustaría que algo tan estratégico sí lo estuviera. Además, estaba muy condicionado por la segunda línea del tranvía y no se habían estudiado otras alternativas, ni una reordenación del bus.

¿Descartar la línea 2 del tranvía no pone en riesgo la sostenibilidad del proyecto?

Es un medio que no es sostenible. Es imposible seguir adelante con esta ilusión y no vamos a engañar a los ciudadanos. Me he quedado muy sorprendida al conocer sus condiciones económicas. Las previsiones de demanda que se hicieron son totalmente irreales y no se van a poder cumplir, fueron una irresponsabilidad de los anteriores gobiernos.

La oposición dice que alimentaría de viajeros a la línea 1 y reformaría la avenida de Navarra.

Pero no dicen cuál sería el impacto que tendría en los contratos vigentes con el Ayuntamiento, cuántos trayectos de bus habría que eliminar, por ejemplo, o qué pasaría con los conductores de Avanza, como ya ocurrió cuando se implantó la primera línea.

¿Cuál será entonces su respuesta a las necesidades de movilidad del eje este-oeste?

Tenemos las manos muy atadas económicamente. Vamos a estudiar dentro del contrato actual qué posibilidades hay o si quizá será necesario crear alguna línea adicional. En cualquier caso, será una solución flexible y sostenible. Queremos ofrecer las ventajas del tranvía pero sin la necesidad de acometer una inversión de 240 millones.

En su discurso el bus es prioritario. ¿Cómo lo va a impulsar?

Estamos estudiando una reordenación de las líneas que será parte de las mejoras del nuevo Plan. Además, estamos trabajando en la prioridad semafórica de la plaza de Paraíso y también analizamos los nuevos carriles bus que se podrían hacer para mejorar los cuadros de marchas y la velocidad comercial. Tiene que haber una ventaja en el uso del transporte público para disuadir a los usuarios del vehículo privado.

Pero subir las tarifas no parece el camino para fomentar su uso...

Llevamos desde 2013 sin subir la tarifa del bus y ojalá se pudiesen mantener pero con la situación económica actual del Ayuntamiento quizá va a ser complicado. Lo estamos estudiando, es posible que tengamos que hacer una actualización del IPC, sería lo más razonable del mundo, porque los costes que tienen sí se actualizan año tras año.

¿Ha usado Uber alguna vez?

Sí, es un servicio muy cómodo.

¿Le gustaría que llegara a Zaragoza?

Me gustaría tener un servicio con el que contratar un taxi o vehículo a través de una ‘app’ y saber el precio de lo que me va a costar previamente, claro que sí.

Pero ese servicio no existe hoy en día en la ciudad.

No, pero los taxistas están trabajando para poder ofrecerlo y mejorar su calidad. Sería fantástico que ellos mismos pudieran reconvertirse. Se han puesto las pilas y están intentando dar servicios similares para que no vengan empresas de fuera.

El anterior gobierno hizo de los carriles bici una seña de identidad. ¿Va a cambiar esa política?

Creo en integrar todos los medios de movilidad para que convivan. La bicicleta es un medio sostenible y muy cómodo para una ciudad como Zaragoza. Apostaremos por los carriles bici pero con la importancia relativa que tienen en cuanto al número de usuarios. Ahora hay que hacer el esfuerzo en otros medios que han estado abandonados, como el bus.

¿Quiere decir que se les había dado una importancia excesiva?

Puede ser. Es cierto que es necesario hacer una inversión inicial para tener una red suficiente que conecte distintos puntos de la ciudad, pero se tenían que haber hecho con más de consenso.

Solo el PP se opuso a la ordenanza de patinetes. ¿La modificará?

La vamos a mejorar incluyendo aspectos que faltan, sobre todo de seguridad y de aparcamientos. Tengo dudas con el uso del casco, pero el límite de edad sí debería estar más claro.