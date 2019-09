PP-Cs pagará 8,2 millones a los bancos para cumplir el tope de deuda este año

El Ayuntamiento de Zaragoza va a modificar el presupuesto para pagar a los bancos de forma anticipada 8,2 millones de euros con el objetivo de no superar el tope de deuda a final de año, hecho que obligaría a aprobar un plan de ajuste que condicionaría las cuentas de 2020. Para hacerlo, el gobierno PP-Cs va a renunciar a la ejecución de un paquete de inversiones, que este jueves la concejal de Hacienda, María Navarro, no ha querido concretar (solo ha citado que no se ejecutará el proyecto de Fuenclara).

El motivo de esta amortización extraordinaria de deuda, que se sustanciará mediante una modificación presupuestaria que se debatirá la próxima semana, está en la necesidad de acudir al fondo de Impulso Económico (FIE) para obtener financiación para abonar casi 37 millones de euros en sentencias condenatorias pendientes. Son 10 millones más de la previsión establecida por el anterior gobierno en el plan de reducción de deuda aprobado el pasado mes de abril, que establecía en 27 millones el máximo que se podía captar sin superar el tope de endeudamiento del 110% (relación de la deuda viva y los ingresos corrientes).

Si no se amortizara deuda, el Ayuntamiento de Zaragoza superaría ese porcentaje y se vería obligado a aplicar un plan de ajuste en los próximos dos años, además de no poder acceder a préstamos del FIE, ha explicado Navarro. Con esos 8,2 millones, junto a un incremento de los ingresos respecto a las previsiones iniciales, el Consistorio podrá cumplir, ha garantizado Navarro.

Ha asegurado además que las inversiones que se eliminan para financiar la operación "no se iban a ejecutar". En este sentido, ha indicado que muchas de ellas no tenían ni la retención de crédito, por lo que no se podía completar toda la tramitación administrativa del proyecto antes de que acabara el año. Pese a las reiteradas preguntas de la prensa, se ha negado a informar de las obras que se van a ver afectadas (solo ha citado el palacio de Fuenclara) y ha dicho que serán el resto de los responsables de las áreas los que digan cuáles son. Ha señalado que estas partidas o parte de ellas se podrán recuperar en el presupuesto de 2020.

"Es una operación financiera importante que nos permitirá tener autonomía suficiente para presentar un presupuesto del cambio", ha declarado Navarro. Además de pagar a los bancos para respetar la ratio de deuda, el gobierno municipal también tendrá que atender en los próximos días las infradotaciones del presupuesto de 2019, ha indicado Navarro.

Hay que recordar que el pasado mes de mayo se aprobó una modificación presupuestaria para pagar subvenciones a las entidades sociales que dejaba muchas partidas de servicios públicos sin fondos suficientes para acabar el año. Esta decisión agravó las estrecheces del presupuesto de 2019, que además está prorrogado. No obstante, Navarro tampoco ha querido dar detalles de esta modificación a la espera de una próxima comparecencia.