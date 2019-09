Los vecinos de Oliver recorrerán el barrio para señalar los focos de inseguridad

Más de 200 vecinos se han reunido este domingo en el centro cívico Manuel Vázquez Guardiola del barrio Oliver para reclamar “soluciones” ante los problemas de inseguridad que se vive en sus calles. El incremento de los robos, especialmente a personas mayores, ha vuelto a encender las alarmas, por lo que las asociaciones y plataformas han querido pulsar la opinión de los vecinos para plantear movilizaciones.

Tras sopesar varias propuestas, finalmente se ha decidido organizar una concentración que recorra las calles del barrio Oliver y en la que se señalen los “puntos conflictivos”, para explicar a quienes provocan esta situación “cómo tiene que ser la convivencia”. Las asociaciones convocantes, Oliver Centenario y Unidos Oliver, sopesarán en los próximos días cómo organizan esta movilización y la convocarán públicamente para que “todo el barrio dé la cara” y sea multitudinaria.

Por el centro cívico del barrio se han pasado vecinos “de toda la vida” y también recién llegados, todos unidos por el temor con el que viven. Julián Laguna e Isidro Vallestín relataban que en los últimos meses se han incrementado “los robos a personas mayores que no pueden defenderse”. Marta Alonso ha relatado que ella sufrió un intento de robo: “Me intentaron quitar el monedero dos vecinos del barrio en plena calle, pero no lo consiguieron". "A una vecina de mi edificio le asaltaron cuando estaba metiendo la llave en el portal, le dieron un tirón al bolso, se lo quitaron y la tiraron al suelo”, ha contado. Desde entonces, ha explicado, “cada vez que sale de casa tengo que ir acompañada, porque me da miedo”.

Todos ellos han querido hacer un llamamiento a las administraciones. “Si los políticos vienen al barrio a pedir el voto, yo les pido ahora seguridad para el barrio”, ha dicho Alfredo Sanz, quien ha alertado de que “hay gente que no puede salir a la calle”.

Desde la tribuna, Antonio García, de la asociación Oliver Centenario, ha celebrado que la Policía Local de Zaragoza haya incrementado su presencia en el barrio, aunque ha advertido del incremento de la quema de contenedores. “El Ayuntamiento está cumpliendo con su parte, pero vamos a pedir más cámaras, controles de velocidad y que quiten el invento que pusieron en Antonio Leyva -en referencia a las chicanes que instaló el gobierno de ZEC”, ha dicho.

Los convocantes han llegado a proponer protestar ante al Gobierno de Aragón en un pleno de las Cortes por “dar ayudas a ciertos colectivos que cobran y luego no respetan las normas de convivencia”. Otros vecinos, desde el público, han señalado al Ayuntamiento, que no ha actuado “en los últimos 20 años con políticos de todos los colores”. Arantza Gracia, de Unidos Oliver, ha pedido a los vecinos que “siempre que vean algo raro, avisen a la Policía”. “No son casos aislados, esto es para quien lo vive”, ha señalado.

Desde el público, un vecino ha recordado que “en los años 90 el barrio se movilizó y fue a la puerta de los narcotraficantes y consiguió echarlos”. “Después de eso el barrio se relajó, pero ahora tiene que volver a movilizarse y crear, si es necesario, un comité abierto de vecinos para ir sin miedo a hablar con quienes no saben convivir”, ha añadido.