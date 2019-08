Un variopinto museo al aire libre

Si por ‘a’ o por ‘b’ uno está obligado a atravesar un verano urbano, una de las escasas alternativas de ocio en Zaragoza es salir a pasear, eso sí, con los ojos bien abiertos y con cierto espíritu crítico. El pasado lunes, y tras una minuciosa restauración, las brigadas municipales volvieron a colocar la estatua de ‘La siesta’ en el inicio del paseo de Sagasta, donde –cañones aparte– también puede verse la escultura ‘La tormenta’, de Santiago Gimeno’, o el monolito-fuente que diseñó Ángel Orensanz para la CHE. El área municipal de Patrimonio cuenta con más de 5.500 obras catalogadas de las que 250 está repartidas por la ciudad. Hay bustos de personajes ilustres, estatuas de inspiración clásica, formas modernas de más difícil digestión...

La vicealcaldesa Sara Fernández explicaba esta semana que, por desgracia, la unidad de Patrimonio tiene mucho trabajo restaurando estas piezas no solo por los estragos del paso del tiempo sino también por el efecto de los vándalos y los grafitis. Hay algunas piezas con las que los gamberros parecen tener especial fijación (‘La maternidad’ del parque Grande o el monumento a la jota del Tío Jorge) y otras cuyas rehabilitaciones son un auténtico trabajo de chinos como sucedió hace unos años con la escultura ‘Unidad Yunta’, de Pablo Serrano, que –complejísima de soldar como es– puede verse en la plaza de José Sinués. Capítulo aparte merecería el Augusto Prima Porta de las Murallas, regalo de Mussolini a la ciudad en 1941, cuyos materiales no eran precisamente nobles (parecía bronce pero no) porque durante la Primera Guerra Mundial las aleaciones de cobre y estaño eran muy deseadas por lo que se debió recurrir a la fundición con plomo (metal de menor valor) para confeccionar el regalo. El Ayuntamiento, por cierto, tiene suscrito un convenio con el Gobierno de Aragón para recibir asesoramiento durante cuatro años para rehabilitar las obras de arte de la ciudad, siempre siguiendo todas las indicaciones que brinde el servicio provincial de Patrimonio.

Sea como fuere, el caso es que en las calles hay obras para todos los gustos como queda acreditado en el amplio catálogo que coordinaron Manuel García Guatas y Jesús Pedro Lorente, con el Ayuntamiento y la Universidad. A través de casi 400 páginas, se repasan barrio a barrio toda las obras al aire libre, incluyendo las más recientes, las esculturas de las riberas –al abrigo de la Expo–, la pintura en los depósitos de la Ecociudad y los murales de la carretera de Valencia.

En esta guía, que también tiene su versión ‘online’, se detallan las piezas por barrios, épocas, materiales, autores... Las fichas más consultadas son las de algunos iconos de la ciudad como el caballito de la trasera de la Lonja o el chaval que mira en la plaza de San Felipe el vacío que ha dejado la Torre Nueva. También las ranitas de MiguelÁngel Arrudi llaman la atención de los lectores, así como la nueva vida que el desembarco del tranvía brindó a la estatua de Fernando el Católico, obra de Juan de Ávalos, que antaño estaba escondida entre los árboles de la plaza de San Francisco y hoy luce con una fuente a sus pies.

En Zaragoza, por cierto, no solo hay una glorieta dedicada a ‘La Roja’ –entiéndase, la selección española– sino que también existe un monumento al Mundial del 82 y, en estos días de 500 aniversario, los viandantes más avispados también pueden salir a buscar por la Romareda un homenaje cerámico a Magallanes y Elcano.

Y quienes no queden satisfechos con el arte del viario público pueden participar en las visitas guiadas del Ayuntamiento, donde se recorren los tesoros y secretos mejor guardados de las dependencias municipales. Allí pueden verse algunas piezas tan valiosas como las que llevan las firmas de Pradilla, Viola, Marín Bagüés, Benlliure, Gargallo o Unceta.