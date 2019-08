"Me atacaron por detrás y me apretaron del cuello hasta dejarme inconsciente"

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de identificar a los autores de más de una docena de asaltos violentos registrados este pasado fin de semana en pleno centro de Zaragoza, la mayoría de ellos utilizando la maniobra de ‘mata león’, una llave de artes marciales que tiene como objetivo dejar inconscientes a las víctimas. La Jefatura Superior de Aragón no pudo confirmar ayer el número exacto de casos, pero explicó que se produjeron la madrugada del sábado al domingo y que de las pesquisas se ha hecho cargo el Grupo de Robos con Violencia.

Según las denuncias interpuestas en distintas comisarías, las víctimas fueron abordadas en torno a las 5.00 en el área comprendida entre el paseo de Echegaray y Caballero –cerca del Club Náutico– y la avenida del Tenor Fleta. Gracias a la colaboración de uno de los jóvenes asaltados –a casi todos les atacaron por la espalda cuando se encontraban solos–, la Policía logró identificar y detener a dos magrebíes, uno de 30 años y otro de 43. Lo que intentan averiguar ahora los investigadores es cuántos de los robos denunciados fueron cometidos por esta pareja, que tiene antecedentes pero no por hechos de este tipo.

"Solo recuerdo que me quedé sin respiración y me desperté tirado en el suelo, totalmente desorientado"

"Me aparté un momento para orinar y noté que por detrás de mí pasaban dos personas.En cuestión de segundos, me atacaron por la espalda y me apretaron fuere del cuello hasta dejarme inconsciente", relataba este lunes Ismael, de 24 años y una de las víctimas de la ola de robos violentos del fin de semana. "Solo recuerdo que me quedé sin respiración y me desperté tirado en el suelo, totalmente desorientado", añadía. Según los especialistas, esta es una de las consecuencias del uso del método de ‘mata león’, ya que se ejerce tal presión sobre la arteria carótida que la sangre no llega al cerebro y se provoca un desmayo momentáneo. Al parecer, el nombre de la maniobra procede de la mitología griega, según la cual Hércules mató así al león de Nemea.

Le quitaron el móvil y 350 €

Cuando logró incorporarse, Ismael fue a buscar a un amigo que se había quedado fumando a la vuelta de la esquina y no pudo ver nada. "Estaba todavía tan aturdido que aún no era consciente de que me habían robado el móvil y los 350 euros que había sacado para irme a la playa", contaba este lunes el joven.

Antes de que le dejaran sin sentido, la víctima pudo ver la ropa que llevaban sus dos agresores. Y eso le sirvió para identificarlos después en la calle de Pignatelli, lugar desde el que llamó al 091 para informar de lo ocurrido. "El que me cogió del cuello llevaba una jarra impresa en el polo y eso fue clave", explicaba el asaltado, que ha tenido que pasar ya dos veces por urgencias, puesto que además de apretarle con fuerza el cuello le dieron un fuerte rodillazo en la espalda del que aún se duele.

La Policía Nacional reconoce que los robos con violencia han proliferado mucho en la capital aragonesa a lo largo del último año. Aunque los dos detenidos el pasado fin de semana son mayores de edad, lo cierto es que detrás de bastantes de estos asaltos han estado menores extranjeros no acompañados (menas). Lo que más preocupa es la violencia gratuita con la que actúan los delincuentes, que solo suelen llevarse el teléfono móvil de las víctimas.