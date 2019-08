14 detenidos, 6 de ellos menas, por los 15 asaltos violentos del sábado en Zaragoza

La Policía ha detenido a un total de 14 personas, seis de ellas menores de edad, por la ola de asaltos violentos perpetrados la madrugada del pasado domingo, 4 de agosto, en pleno centro de Zaragoza. Tras recibir nuevas denuncias a lo largo del lunes, la Jefatura Superior de Aragón cifra ya en 15 los robos cometidos, seis de ellos mediante la peligrosa maniobra de ‘mata león’, que consiste en atacar a la víctima por la espalda, pasarle el brazo por el cuello y ejercer una fuerte presión sobre la arteria carótida hasta dejarla inconsciente.

Como informó HERALDO, gracias a la colaboración de una de las víctimas, a la que abordaron por detrás cuando estaba orinando en la calle de Azoque, una patrulla del 091 logró detener el sábado a dos hombres de origen magregí, uno de 30 años y otro de 43. Sin embargo, a medida que se han ido cerrando atestados ha ido aumentando también la cifra de arrestos, que asciende ya a 14.

Según fuentes oficiales, entre los detenidos hay seis menores extranjeros no acompañados (menas) acogidos en centros del Gobierno aragonés. En principio, parece que tras los 15 asaltos violentos no hay ninguna banda organizada. Lo que no descartan los investigadores es que varios de estos robos hayan sido cometidos por los mismos autores.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y no descarta que puedan recibirse nuevas denuncias. En cualquier caso, recuerda que a través de la aplicación de móvil Alertcop se puede contactar de forma inmediata con el 091 para informar de cualquier emergencia. Se puede hacer mediante mensaje instantáneo, sin necesidad de hablar, lo que impide levantar sospechas en el potencial agresor.