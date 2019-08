Condenado por atentado un detenido que se rompió 4 dientes en un coche policial

Seis meses de prisión y el pago de dos multas de 180 euros y una indemnización de 420 es la condena que la Audiencia Provincial de Zaragoza ha impuesto a Anthony O. por pegar patadas a los dos agentes de la Policía Local que fueron a arrestarle a su domicilio tras haber agredido a su mujer.

El acusado había denunciado a su vez al agente que conducía el coche patrulla por haberle causado la pérdida de cuatro dientes a consecuencia de un brusco frenazo que, a su juicio, dio a propósito. Sin embargo, el tribunal considera que no está acreditado que las lesiones se produjeran de esa forma y entiende que son frutos de los cabezazos que el propio Anthony O. dio contra la mampara del vehículo policial, por lo que absuelve al funcionario defendido por el abogado y ahora concejal Víctor Serrano Entío.

Los hechos ocurrieron el 21 de junio de 2016. El acusado estaba en su domicilio de la calle de Pedro I el Católico cuando sobre las 16.40 se presentaron dos agentes del 092 al haber sido requeridos porque había golpeado a su mujer.

Los policías lo esposaron y se lo llevaron, pero en el momento de trasladarlo al cuartel en el coche patrulla comenzó a gritar: "¡A mí una mujer no me detiene!". Acto seguido, empezó a pegar patadas a la mampara de seguridad y a darse cabezazos también contra ella.

Según recoge la sentencia de la Sección Sexta, al ver cómo actuaba el detenido decidieron llevarlo antes al Hospital Nuestra Señora de Gracia. Durante el recorrido, Anthony O. "totalmente fuera de sí" –señala el fallo– continuó haciendo uso de una "violencia inusitada", lo que llevó al conductor a detener el coche para sacar al acusado y sujetarle las piernas al ver que la mampara se combaba hacia delante y estaba a punto de romperse. Además, en este momento se dieron cuenta de que tenía sangre en la boca y los cuatro dientes incisivos superiores en una posición "antinatural".

El tribunal explica que en esta acción para reducir al detenido los funcionarios emplearon "mínima fuerza imprescindible", aunque desde el suelo lanzó "violentas patadas" contra ambos agentes, que resultaron lesionados. En el suelo, le engrilletaron los tobillos para que no pudiera golpear más ni a los funcionarios ni la mampara.

Así llegaron al Hospital Provincial donde, tras negarse a ser reconocido, se tiró al suelo a la vez que intentaba agredir a otro policía y lanzaba escupitajos a los presentes. A consecuencia de todo esto, una agente resultó con lesiones en una pierna y una rodilla y su compañero en dos dedos de una mano.

Ambos no precisaron más que de una cura y no estuvieron incapacitados para sus tareas habituales. Mientras, el acusado perdió cuatro dientes y y los médicos apreciaron una leve tumefacción en el pie derecho y marcas en las muñecas de los grilletes.

Durante la declaración en el juzgado, el propio Anthony O. reconoció que cuando lo detuvo la policía sí se dio de cabezazos contra la mampara del coche pero con la intención de que le soltaran "un poco" los grilletes.

El tribunal indica que el acusado "no se molestó" en negar en el acto del juicio esta afirmación ya que llegó una hora tarde a la vista oral y tampoco añadió nada cuando se le otorgó la última palabra. Destaca el fallo que el forense dijo que la pérdida de los dientes no se debió a una agresión (no tenía otra lesión en la cara o en la boca) sino al previo estado "catastrófico" de su dentadura.

Para la Audiencia, los hechos constituyen un delito de atentado contra los agentes de la autoridad y dos de lesiones leves y aplica al encausado la atenuante de intoxicación etílica.