La sentencia del servicio municipal 010 se aplicará a las 14 trabajadoras

El gobierno PP-Cs acordó ayer hacer extensivas las condiciones establecidas en la sentencia que ganaron 6 trabajadoras del servicio de atención telefónica 010 al resto de la plantilla. Así lo anunció el concejal delegado de Interior, Alfonso Mendoza, tras reunirse con las empleadas.

La decisión se adoptó después de que el gobierno decidiera no recurrir la sentencia, que reconocía a las seis trabajadoras su derecho a beneficiarse de la mejoras laborales pactadas por el Ayuntamiento y los sindicatos en septiembre de 2018 con carácter retroactivo, desde junio de ese año. El coste es de 16.304 euros.

Mendoza dijo que "no tenía sentido que dos trabajadoras hicieran el mismo trabajo con distintas condiciones". Por eso, la sentencia se aplicará a las 14 empleadas (el coste se estima en 50.000 euros). "Al final es una cuestión de justicia", declaró.

El edil no quiso avanzar sus planes sobre el futuro de este servicio, dado que las trabajadoras no tienen plaza en propiedad, sino que son empleadas públicas por sentencia. En un principio, se habló de que las plazas salieran a concurso, pero Mendoza no quiso confirmar este extremo hasta que no analice al detalle la situación del servicio.

Por su parte, el sindicato CC. OO., que representó a cinco de las seis trabajadoras, expresó su satisfacción por la sentencia. "Ahora toca el trabajo de aplicar la jornada completa, variar turnos, horarios... Hay que igualar las condiciones de todas las trabajadoras", dijo la sindicalista María José Serna, que destacó el esfuerzo de los sindicatos para lograr que el gobierno municipal no recurriera la sentencia.