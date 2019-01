Fracasa el nuevo intento de ZeC de incluir en la plantilla a las trabajadoras del 010

Era la undécima vez que el servicio de atención telefónica del 010 pasaba por el Pleno y "la última", ha asegurado Cubero, quien ha insistido en que ahora se trata de cumplir con una sentencia firme de un juzgado de lo social.

Dicha resolución judicial, dictada en marzo de 2018, ordena al Ayuntamiento incluir a las trabajadoras en la plantilla municipal como personal laboral indefinido no fijo, paso previo para sacar las plazas a Oferta Pública de Empleo (OPE).

No obstante, otra sentencia del contencioso-administrativo declaró el pasado mes de noviembre todo el proceso de municipalización "nulo de pleno derecho" por entender que el Gobierno de Zaragoza se saltó al Pleno.

Ahora, después de que el interventor diera el visto bueno a la incorporación de las 14 trabajadoras a la plantilla y de que los grupos municipales solicitaran un nuevo informe a la asesoría jurídica ante estas dos sentencias contradictorias, Cubero ha señalado que esta última indica que la subrogación ya es irreversible.

Todo ello con independencia de la sentencia firme que se produzca en la jurisdicción contencioso-administrativa, ya que la anterior resolución fue recurrida, por lo que el Ayuntamiento tiene "el deber" de incluir a las trabajadoras en plantilla, ha explicado haciendo referencia al informe de la asesoría jurídica.

Tras la intervención de los grupos, que salvo CHA han vuelto a poner de manifiesto su posición contraria a la internalización del 010, el consejero ha recordado que el debate ya no es en torno a la municipalización porque el servicio "ya es municipal".

"Yo aquí vengo a defender los derechos de los trabajadores, no la legislación vigente", ha recalcado Cubero, quien ha afirmado que, cuando tenga que elegir entre ambas cosas, pondrá primero a la clase trabajadora, tras lo que ha reprochado al PSOE que no haga honor a la O de "obrero" y no haga lo mismo.

En el turno de los grupos municipales, el popular José Ignacio Senao ha reiterado que el PP no va a asumir la corresponsabilidad de un proceso iniciado por el Gobierno de ZeC "al margen de la ley" e ignorando las medidas cautelares impuestas.

Del mismo modo, ha pedido a Cubero que, ahora que ya ha sido confirmado como número uno de la lista de IU para las primarias de ZeC, deje de "jugar" con los trabajadores de las contratas.

La socialista Marta Aparicio ha criticado que la gestión de Cubero se haya limitado a los intentos fallidos de municipalización de la depuradora de La Almozara y los servicios de Parques y Jardines y del 010, mientras la ciudad está "cada día más sucia", los parques "se caen a pedazos" y en el área de Personal no tiene más apoyo que un sindicado "tan progresista" como el policial CSL.

En lo relativo al fondo del asunto, ha desmentido que las sentencias de lo social y de lo contencioso-administrativo sean "contradictorias", ya que ambas condenan su "desprecio" a la legalidad.

Por último, le ha pedido que deje de "amenazar" a los grupos municipales para intentar que una futura sentencia firme del TSJA sea "inejecutable" y le ha dicho que "si tuviese algo de pundonor, debería haber dimitido".

Desde Ciudadanos, Sara Fernández se ha reafirmado en no dar "un paso más" hasta que no haya una sentencia firme, ya que entiende que si la asesoría jurídica municipal recurrió la sentencia de lo contencioso-administrativo "es porque en algo afecta al Ayuntamiento".

El único apoyo que ha recibido Cubero ha sido el de CHA, cuyo portavoz, Carmelo Asensio, ha subrayado que la prestación de forma directa del 010 es perfectamente "viable" y que un proceso que empezó "muy mal" puede acabar bien "de una vez por todas".

Además, ha sostenido que la inclusión en la plantilla es "de justicia" para unas trabajadoras que no merecen que hayan sido utilizadas tanto por el Gobierno, como por "el tripartito este que defiende los servicios públicos pero privatizados", en referencia a PP, PSOE y Ciudadanos.