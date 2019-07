El calor da un respiro a las vaquillas de Quinto en una jornada muy agradable

Quinto amaneció este sábado nublado. Esto, lejos de ser un problema, ha resultado una bendición después de unos cuantos días registrando las temperaturas más altas de toda España. “Con el calor de otros días no se hubiera podido estar hoy aquí”, comentaban los vecinos del pueblo. El aire que corría hacía que el día fuera propicio para las vaquillas que se iban a soltar por la calle de Zaragoza del municipio. Sin embargo, solo unos pocos valientes han optado por cruzar la valla y ponerse delante del animal. El resto ha preferido disfrutar del espectáculo desde la barrera.

La actividad taurina no ha atraído a muchos participantes. Tampoco ayudaban las vacas, que no parecían por la labor de esforzarse mucho. José Manuel Gorroy, vecino de Quinto, tenía una teoría respecto a esta situación: “Ahora hay mucha responsabilidad, la gente trabaja y no quiere arriesgarse a que le pille la vaca por lo que se torea menos". A continuación, ha comenzado a desgranar anécdotas de juventud ahora que ya peinaba canas. “Antes sí que corríamos más. A mí me ha pegado buenas tortas la vaca”, ha rememorado con nostalgia mientras añadía que ahora hay “menos afición". Este sábado iba acompañado por su nieto y su nieta que no prestaban atención a las vaquillas y han interpelado varias veces a su abuelo para marcharse de allí cuanto antes.

A pesar de la falta de escenas atractivas para el espectador, los animales aún han dejado alguna estampa curiosa, como el momento en el que una de las vacas se ha entretenido con una chaqueta o a la salida del buey que ha levantado en el aire a la vaquilla que debía guiar al corral. Estos momentos han llamado la atención de la gente, que a pesar de la falta de estímulos ha disfrutado de una mañana de fiestas sin el calor habitual de los últimos días. Esta tarde el jolgorio seguirá con una tarde de vacas en la plaza de toros a las 19.00.