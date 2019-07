Quinto alcanza los 41,8 grados y marca la temperatura más alta de España en plena ola de calor

Quinto marcó este martes la temperatura más alta de toda España tras alcanzar los 41,8 grados, superando a municipios como Andújar o Bailén, en la provincia de Jaén, que se quedaron en 41,1. Las altas temperaturas provocadas por la segunda ola de calor del verano hicieron que Aragón copase hasta seis de los diez puestos del ranquin nacional de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Híjar se quedó en segundo lugar con 41,2 grados y la estación de Valdespartera (41 °C), en el sexto. Calanda, La Almunia de Doña Godina y la estación del aeropuerto de Zaragoza empataron con 40,9.

Aragón mantendrá activadas para este martes todas las alertas ante la previsión de que los valores vuelvan a aproximarse a los 42 grados en varios puntos de la Comunidad. La Aemet elevó este martes sus avisos y declaró la alerta máxima en la ribera del Ebro, situación que se repetirá en las próximas horas. También se activó el nivel de alerta del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón, el nivel máximo de riesgo de incendios en puntos como el Bajo Ebro Forestal o el Pirineo Oriental y el nivel 2 del plan nacional de actuaciones preventivas ante los efectos de las altas temperaturas del Ministerio de Sanidad.

Destacado El incendio de la sierra de Alcubierre sigue activo y ya ha arrasado más de mil hectáreas de monte y campos

Noches tropicales

Más de una decena de estaciones de la Comunidad superaron según la Agencia Estatal, los 40 grados. El actual episodio de calor durará hasta el viernes y, al igual que sucediera a finales de junio, afectará especialmente al valle del Ebro y no tanto a otras zonas más habituales como el bajo Guadalquivir. Tanto este miércoles como el jueves se esperan valores de más de 41 grados en Zaragoza, 38 en Huesca y 37 en Teruel. También serán especialmente significativas las mínimas.

Numerosos puntos de la Comunidad llevan ya varios días encadenando noches tropicales en las que el termómetro no ha bajado de los 20 grados. Los hay, como Zaragoza –que este miércoles se quedará en 24–, que se aproximan al concepto de noche ecuatorial, utilizado para las noches que no bajan de 25.

Especialmente inusuales, explicó el delegado territorial de la Aemet en Aragón, Rafael Requena, están siendo las mínimas registradas por algunas estaciones de montaña del Pirineo, que no han bajado de los 18 grados.

Avisos y recomendaciones

Este miércoles, el periodo de mayor riesgo será el comprendido entre las 12.00 y las 19.00. El calor afectará sobre todo al sur de Huesca, las Cinco Villas, la ribera del Ebro y la Ibérica zaragozana. Las condiciones, aseguró Requena, serán prácticamente idénticas a las de este martes.

Las únicas zonas que escaparán de los avisos de la Aemet serán el entorno de Gúdar y el Maestrazgo. En el Pirineo oscense, el centro de Huesca, Albarracín y el Jiloca predominará la prealerta, aunque no se descarta que haya que elevar el nivel de alerta.

Las altas temperaturas han obligado en las últimas horas a Protección Civil a contactar con todos los alcaldes de la ribera para instarles a extremar la precaución, una recomendación que el Gobierno de Aragón extendió a toda la población para evitar golpes de calor e incendios forestales.

El Ejecutivo autonómico hizo un llamamiento a la prudencia e instó a prestar atención a menores de edad, mayores de 65 años y personas con enfermedades previas. Recordó, asimismo, la necesidad de mantenerse suficientemente hidratados y de evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, así como que en esta época "está prohibido el uso del fuego en el monte y su entorno" y que el uso de maquinaria que pueda generar chispas debe realizarse "extremando las medidas de prevención".

Tregua de cara al fin de semana

Las temperaturas no bajarán hasta el viernes. Entonces se producirá un descenso de hasta ocho grados que continuará de cara al sábado. Para este fin de semana se esperan valores más normales, que en Zaragoza se situarán en torno a los 29 grados. En Huesca caerán hasta los 28 y en Teruel, curiosamente, no bajarán de los 31. Esta tregua, no obstante, podría romperse hacia el principio de la próxima semana, con temperaturas que volverán a estar en torno a los 35 °C.