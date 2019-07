Las terrazas, las mejores aliadas para más de 2.000 bares en Zaragoza

Aunque si bien es cierto que cuando sopla el frío cierzo o pega el achicharrante sol en Zaragoza no apetece mucho sentarse en una terraza, el número de veladores no para de crecer en la capital aragonesa y cada vez son más los bares que no se resisten a poner una. Concretamente, y según los datos del Ayuntamiento de Zaragoza, unos 2.020 cafés, bares y restaurantes disponen de terraza este año, en comparación con los, aproximadamente, 1.700 de años anteriores.

La mayoría de las solicitudes para poder poner una terraza en los negocios zaragozanos son gestionadas por dos organizaciones: la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Usuarios de Veladores, mientras que también están los que optan por hacerlo de manera particular. Este año, Usuarios de Veladores ha tramitado unas 800 peticiones, Cafés y Bares unas 850 y 370 han llegado al Ayuntamiento por vía particular. Las dos entidades aglutinan el gran volumen de peticiones ya que es más barato obtener la licencia de terraza por esa vía.

Si un propietario quiere instalar una terraza y los trámites los lleva el Ayuntamiento el precio medio es de 86,07 euros, independientemente del lugar donde se ubique el velador. Sin embargo, si se realiza a través de Cafés y Bares el precio se reduce considerablemente hasta los 48,63 euros. Esto explica que la asociación haya pasado de tramitar 780 licencias el año pasado a 846 este.

"Desde la legislación que prohibió fumar dentro de los bares las terrazas han pasado de ser un añadido a convertirse en un elemento realmente necesario en los bares. Antes se limitaban a unos periodos concretos, pero ahora prácticamente todo el año se pueden encontrar negocios con terrazas, sobre todo porque es un mercado que ha evolucionado mucho y ya se pueden encontrar, por ejemplo, algunas con calentadores contra el frío", ha explicado Luis Carlos Femia, gerente de Cafés y Bares.

La organización ha reconocido que la mayoría de sus socios, el 81,82%, disponen de terraza en su negocio, según una encuesta realizada por la propia entidad recientemente. Además, para el 57,14% el disponer de terraza supone entre el 0 y el 25% de sus beneficios, según han comentado. "Es un elemento fundamental y muchos bares necesitan de los veladores para obtener beneficios", aseguró Femia.

En plaza de España, de las más caras.

Pasear por cualquier rincón de Zaragoza y no encontrarse con una terraza es prácticamente misión imposible. Están en las zonas más turísticas de la ciudad, como la plaza del Pilar o la de España y también en lugares escondidos de pequeños barrios. Sin embargo, la cuantía varía ligeramente en función de la ubicación y otros factores.

Desde el Ayuntamiento han reconocido que es "prácticamente imposible determinar un precio medio ya que varía dependiendo de si, por ejemplo, las sillas o las mesas de la terraza tienen publicidad o no, el periodo solicitado por el propietario para instalar el velador... etc". Por ejemplo, el precio de una mesa y cuatro sillas establecido por el Ayuntamiento en la plaza de España es de 295,43 euros si este tiene publicidad y de 154,24 euros si no la lleva, mientras que en Cafés y Bares la cuantía asciende a 167,53 con anuncio y 87,15 euros sin.

Además, también en la plaza de España se encuentra una de las terrazas más grandes, la del Gran Café Zaragozano, que cuenta con 40 mesas. En el parque Grande o en la plaza de San Francisco también hay veladores muy amplios. Independientemente de su tamaño, todos se rigen por la misma normativa reguladora que explica que de domingo a jueves el horario es de 8.00 a 1.00, mientras que viernes, sábados y vísperas de festivos pueden cerrar hasta una hora más tarde (a las 2.00) o dos en barrios rurales (a las 3.00).