El futuro centro comunitario de Parque Goya ya está en obras

El futuro centro comunitario de Parque Goya ya está más cerca. Las obras para adecentar los locales municipales de la plaza de la Poesía ya han comenzado y se espera que puedan estar concluidas entre septiembre y octubre. A punto de cumplir 20 años desde la llegada de los primeros residentes, este barrio zaragozano dispondrá al fin de un espacio municipal donde poder realizar actividades socioculturales.

A la espera del prometido centro cívico que nunca llega, los vecinos impulsaron en 2015 la llamada Casa del Barrio, que ha funcionado muy bien desde entonces, con multitud de actividades, y que está logrando paliar la carencia de instalaciones culturales y de ocio en el distrito. Pero, a expensas de la biblioteca Félix Romeo, no hay ningún equipamiento municipal para un barrio que suma más de 9.000 vecinos y que cuenta con un altísimo porcentaje de población infantil y joven.

“Si no es por la Casa del Barrio, que es la que está tirando del movimiento social en el barrio y nos permite ir sacando y organizando actividades, estaría todo paradísimo”, explica el tesorero de la asociación de vecinos, Chesús Barrena. El buen funcionamiento de este espacio y su alta ocupación ratifican, en su opinión, la necesidad de que el centro cívico del barrio se materialice cuanto antes.

Pero mientras este espacio no sea una realidad, el futuro centro comunitario ayudará un poco más a suplir la carencia de instalaciones abiertas al público. Los nuevos espacios de la plaza de la poesía, en Parque Goya II, contarán con una sala polivalente, donde poder organizar todo tipo de actividades; otra sala de reuniones, así como varios despachos que podrían utilizar los servicios sociales, y dispondrán además de equipamiento audiovisual.

Los trabajos, según la memoria técnica, tienen un presupuesto que ronda los 170.000 euros. Allí podría instalarse próximamente el espacio Goya Joven, la 'casa de juventud' del barrio, que ahora se tiene que apañar en las dependencias de la Casa del Barrio.

La asociación de vecinos recuerda que el centro comunitario forma parte del novedoso proyecto de dinamización del barrio, que se puso en marcha hace ahora tres años, con la implicación de la Junta de Distrito, las entidades vecinales, los colegios del barrio y todo tipo de colectivos de la zona que quisieron involucrarse. El objetivo era construir de forma colectiva un “ilusionante proyecto que ayudase a mejorar el barrio y acercase los servicios municipales al mismo”.

Una vez esté operativo el centro, faltará por determinar cómo se gestiona. Los locales pertenecen a Zaragoza Vivienda, que “siempre ha tenido una disposición muy buena”, agradecen los vecinos, pero habrá que ver cómo se articula finalmente la gestión. A la vuelta del verano, la asociación vecinal tiene previsto solicitar una reunión con los nuevos responsables de la Junta de Distrito para ir avanzando al respecto y que el centro pueda estar en marcha y utilizarse lo antes posible.

“La apertura de este nuevo equipamiento colectivo es muy buena noticia para el barrio, en cuanto supondrá de lugar de encuentro, pero no renunciamos en absoluto al centro cívico. Estos nuevos espacios podrán ser el germen del mismo, pero son independientes de nuestra eterna reivindicación, que sigue más vigente que nunca”, reclama Barrena.

El portavoz de la asociación augura nuevas movilizaciones si el proyecto no avanza. “Volveremos a salir a la calle y a meter presión si no vemos que algo se mueve”, insiste. Y es que los vecinos de Parque Goya llevan ya 18 largos años reclamando la construcción del centro.

Cuando parecía que, al fin, el proyecto se encarrilaba, han vuelto a llegar los problemas. Tal y como explica Barrena, el Ayuntamiento y la DGA siguen enzarzados con las cesión del solar donde se ubicarán las instalaciones municipales, en un terreno sin uso entre la autovía de Huesca y el parque. La propietaria es la administración autonómica y después de más de un año de gestiones y desavenencias, la cesión todavía no se ha tramitado, según denuncia.

Hasta que ese trámite no esté concluido, no podrá encargarse el proyecto definitivo. “Llevamos con esto ya demasiado tiempo, con cero resultados hasta ahora. La próxima primavera nuestro barrio cumple 20 años y este equipamiento es muy necesario. No vamos a cejar en nuestra lucha”, concluye.