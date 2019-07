Las algas y la suciedad proliferan por la falta de una riada estos últimos meses

"La incidencia depende del río. El año pasado tuvimos una riada que limpió el cauce y no creció macrófito (algas), por lo que no tuvimos casi mosca negra. Este año, en cambio, no ha habido crecida, hay menos caudal y han aflorado las plantas". Esta explicación, en boca del veterinario del Instituto Municipal de Salud Pública, Emilio Martínez, es la versión compartida por la mayoría de los expertos sobre la presencia de simúlidos en Zaragoza.

María Dolores Pascual, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), apuntó hace unos días la misma tesis. "Hay más proliferación porque este año, hidrológicamente, las precipitaciones han sido un poco dispares y no ha habido avenidas, que son las que limpian ecológicamente el Ebro", comentó.

Además, añadió otra variante que favorece la presencia de flora acuática. "En las últimas décadas hay más depuración en toda la cuenca y, por tanto, más transparencia y proliferan también los macrófitos al haber más cantidad de luz. Es un cúmulo de circunstancias, pero a la calidad del agua no afecta", explicó.

Pablo Polo, presidente de Iberflumen, coincide en que ahora "las aguas están más limpias, con menos contaminación y más transparentes, por lo que penetra más la luz". Además, "las correntías llegan con más abonos al río, y esto favorece la aparición de macrófitos".

Polo señala que gracias al azud han descendido las molestias de la mosca negra en Vadorrey, ya que la altura del agua en esa zona hace que la luz no llegue hasta el fondo. "El año que se rompió la represa fue el de más picaduras porque se perdió la lámina de agua", dice en referencia a 2017, cuando las atenciones médicas se dispararon hasta las 28.500. A su juicio, sería necesaria una limpieza del cauce.