“Tenemos mala frecuencia y comunicación con el resto de la ciudad pero también al mejor conductor de autobús”. Así comenzaba el mensaje publicado en redes por una vecina del zaragozano barrio de Arcosur este miércoles con el que se iniciaba la búsqueda del que se ha ganado el apodo de ‘El conductor del Chupa Chups’. La publicación venía acompañada de una fotografía en la que aparecía un soporte sobre la repisa de la cabina del conductor de uno de estos transportes que portaba varios de estos conocidos caramelos acompañados de un cartel hecho a mano que decía: “Cambio una sonrisa por un chupachups, si eres niño o niña de Arcosur”.

Los comentarios de los vecinos del barrio en torno a esta publicación no he han hecho esperar y sobre ella han sido varios los usuarios que han destacado la acción catalogándola, incluso, de sorprendente. “Ayer le dio un caramelo a mi hijo y hoy quería coger el bus de los Chupa Chups”, relataba una vecina. “Los conductores habituales de esta línea son todos muy majos y tienen detalles muy buenos. Cuando los cuento en el trabajo la gente alucina”, afirmaba Marta Arregui. “Tendremos que llamar a AUZSA para enterarnos de quién es ¿no? Las cosas positivas también hay que decirlas, no solo las malas”, opinaba Rebeca Rubio.

Trini, una de las primeras vecinas que llegó al barrio zaragozano hace siete años, asegura que la primera vez que observó cómo el hombre, de mediana edad y con gafas, colocaba los dulces en la puerta, este hecho despertó en ella mucha ternura: “Ese día iba hablando por teléfono y no le presté mucha atención. Al día siguiente leí el cartel y me pareció un gesto maravilloso”.

“Con este detalle ha logrado generar un ambiente de buen humor entre los pasajeros que es genial y sorprendente teniendo en cuenta lo que tienen que aguantar los conductores de autobús urbano”, destaca la vecina. En su opinión, en un momento en el que la sociedad va tan escasa de sonrisas y ternura estos detalles son, todavía, más importantes. “Él no lo sabe, pero en mi familia estamos pasando unos momentos muy complicados desde hace días y tengo que visitar el hospital a diario. Sin querer, el primer día que lo vi, consiguió robarme una sonrisa y eso es algo precioso. Ojalá hubiera más gente como él”, concluye Trini.

Además, tras hablar con varios pasajeros habituales queda constatado que el hecho de repartir Chupa Chups y sonrisas no se corresponde con un caso aislado… “Mi vecina Marta lleva a su madre en silla de ruedas y no siempre funciona la rampa. Uno de esos días coincidió con el cambio de turno de este hombre y, después de ayudarla a subir con la silla, se fue con su moto detrás del autobús para ayudarla a bajar en su parada correspondiente, y eso hoy en día no lo hace nadie”, explica Pilar Asensio, otra usuaria.

Una actitud con premio

“Este mismo hombre, en pleno invierno cuando la frecuencia era de más de 30 minutos, cuando te veía correr te esperaba hasta que llegabas. Además, siempre te recibe con una sonrisa o con una broma o sea que es así de majo siempre”, reivindica.

La repercusión en redes sociales ha sido tal que la Asociación Vecinal del barrio ya ha anunciado que ha comenzado la búsqueda del chófer anónimo al cual concederán el premio Arqueros 2019 el próximo de septiembre. Se trata de un galardón que reconoce las buenas acciones en beneficio del barrio tanto de vecinos como entidades o trabajadores municipales. “Gestos como estos merecen, sin duda, un agradecimiento. Por eso hemos decidido encontrar a este conductor para reconocer su actitud”, afirma Raúl Chueca, presidente de la AV.