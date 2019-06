Sara Fernández: "El PSOE me propuso ser dos años alcaldesa, pero había más afinidad con el PP"

En la víspera de la investidura negoció con el PSOE y con el PP. ¿Por qué se decantó por Azcón?

Somos un partido nacional y se decidió llegar a acuerdos con el PP como socio preferente. De hecho, nuestras negociaciones se iniciaron antes que con el PSOE. Como era viable y había muchas coincidencias programáticas con el PP, esta es una de las instituciones en las que se ha podido hacer realidad la voluntad del partido.

¿Usted hubiera preferido antes al PSOE que al PP, pero al final la dirección nacional se impuso?

Soy la portavoz y la cabeza de lista de Cs y obviamente coincido con las decisiones de mi partido.

¿El PSOE le llegó a ofrecer ser alcaldesa durante dos años?

Sí, hubo una propuesta. Era viable, porque es una fórmula que propusimos en la alcaldía de Madrid y hemos utilizado en otras ciudades. Estuvo sobre la mesa, la valoramos, pero no llegamos a cerrarla.

¿Y por qué la rechazó?

Al final había una mayor afinidad programática con el PP.

Daba la impresión de que se negociaba a 300 kilómetros...

El acuerdo ha sido en todo momento en torno a Zaragoza y todas las líneas de trabajo son municipales. Hay un comité a nivel nacional que habla de estrategia política y Cs como partido coordina su acción política. Pero, desde luego, en las negociaciones se ha hablado de cada institución.

¿Qué pensó cuando Vox puso en jaque la investidura de Azcón?

Este es un tema que afectaba a nuestro socio, el PP. Nuestra decisión de que Vox no entrara en el gobierno la hemos mantenido hasta el final. Vox tenía que sopesar las consecuencias, porque no apoyar a Azcón como alcalde implicaba que hubiera sido Alegría. Yo tenía muy claro el voto.

Con la excepción de Urbanismo, el PP asume las áreas de mayor peso político y presupuestario.

No se puede valorar la importancia de un área en función de su peso presupuestario. Hemos intentado ajustarnos a los perfiles de los concejales. Tanto por parte del PP como de Cs hay grandes profesionales en el gobierno y hemos intentado que las áreas que lleven, a poder ser, se adapten más a los perfiles que tengan más experiencia. Estamos satisfechos.

El gobierno nace en minoría. ¿Cómo garantizarán la estabilidad?

Pues con diálogo, consenso y transparencia. Al final hemos optado por un gobierno en minoría y esto conlleva que hay que hacer el esfuerzo para que los consensos sean lo más amplios posibles.

Rechaza la entrada de Vox al gobierno. ¿Eso no pone en riesgo la estabilidad política?

Somos capaces de llegar a acuerdos con todos. Tengo que hablar y trabajar con los 31 concejales, independientemente de las discrepancias que tenga con ellos.

Vox dice que les ha impuesto un cordón sanitario. ¿Es así?

No entiendo el concepto de cordón sanitario. Solamente hemos dicho que no queríamos que entraran en el gobierno. Pero más allá de eso vamos a hablar con ellos. Y lo voy a hacer con todos los partidos. No se me caen los anillos porque Podemos, o Vox, o ZEC, o PSOE voten algo conmigo.

La izquierda le acusa de dar entrada "a la ultraderecha en las instituciones".

Las etiquetas las pone quien las quiera poner. El gobierno lo hemos hecho con el PP. Ahí está la estructura. Y quien da entrada en las instituciones a unos partidos o a otros son los ciudadanos.

Pero los votos de Vox son determinantes. ¿Está condicionado el gobierno por la extrema derecha?

Nace condicionado porque somos un gobierno en minoría y tendremos que esforzarnos en esa búsqueda de acuerdos.

No acepta gobernar con Vox, pero sus votos le han permitido ser vicealcaldesa.

Vuelvo a decir lo mismo. Si PSOE, Podemos o ZEC hubieran votado a favor de la alcaldía de Jorge Azcón me habría parecido bien. Si otros grupos son coincidentes con lo que yo opino, pues mejor.

El alcalde se decanta por no aprobar un nuevo presupuesto.

Están las modificaciones presupuestarias. Pero lo importante es preparar el presupuesto de 2020. El presupuesto prorrogado tiene 70 millones menos de los que tenía el presupuesto propuesto. Y hay que jugar con esas cifras.

¿Cuál debería ser el principal objetivo del nuevo gobierno?

Algo tan básico como cumplir con los servicios públicos básicos, que no se están prestando de forma adecuada. Hablamos de la limpieza, de los parques, del transporte… Lo prioritario es eso.

La Romareda es prioritaria para el PP, pero Cs no lo ve urgente. ¿Habrá fricciones?

Nuestra intención no es que haya fricciones. Hay que hacer algo. Soy abonada y cualquier zaragocista sabe cómo está el campo. No está en condiciones para un equipo de Primera. Son soluciones a medio y largo plazo y es cierto que cuanto antes te pongas a trabajar, ese tiempo que ganas. El compromiso es buscar una solución, pero no es urgente para ya.

¿Qué balance hace de la gestión del gobierno anterior en Cultura?

Tenemos un grave problema económico en Zaragoza Cultural. Es mi mayor crítica y mi mayor preocupación. Son las pérdidas de 741.000 euros de 2018, pero además se pasaron más de 300.000 euros de gastos al 2019. Y tenemos un presupuesto prorrogado inferior al que deberíamos. Está claro que tenemos que ajustar gastos.

¿Esta situación afectará a las fiestas del Pilar?

No puedo entrar en detalles. Pero si no podemos tener el Parking Norte, y por plazos todo apunta a ello, no tendremos esos ingresos. Vamos a hacer lo posible porque tengan el mayor presupuesto, pero siendo conscientes de la realidad económica.

¿Habrá muchas novedades?

Está por decidir. Por plazos, habrá menos novedades de las que esperamos que haya en el Pilar de 2020.

"En Huesca, la opción de la moción de censura seguirá existiendo"

Como vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández es una de las principales referencias de Cs en Aragón. Además, desempeña un importante papel orgánico, al ser responsable de Acción Institucional de la formación naranja en la Comunidad. A su juicio, las opciones de que cambie la situación y haya un acuerdo autonómico con el PSOE en el futuro son remotas.

"Pedimos que el PSOE aragonés se desmarque del PSOE de Sánchez, que sigue buscando sus intereses y no los del país, como demuestra en Navarra o en Cataluña. Sin un gesto de Lambán para desmarcarse de Sánchez, no", afirma la vicealcaldesa.

Respecto a la controversia suscitada en Huesca tras la elección del socialista Luis Felipe por un voto en blanco, respalda a sus ediles oscenses de Cs. "Tenemos la palabra de mis tres compañeros", dice. Sostiene que antes de presentar una moción de censura, PP y Cs deben "reconducir" la relación en Huesca. "Una moción de censura está prevista para censurar una actuación y creemos que ahora no es el instrumento adecuado. La opción de la moción de censura va a seguir existiendo", dice.

