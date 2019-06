El antiguo reformatorio del Buen Pastor gana en medidas de seguridad y vigilancia

Desde hace un par de semanas, varios ojos vigilan el exterior del edificio del antiguo reformatorio del Buen Pastor, un espacio de más de 37.000 metros cuadrados abandonado a su suerte desde hace más de una década, cuando los internos fueron trasladados al de Juslibol.

Las cámaras de videovigilancia han sido instaladas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, propietario del edificio, tras la insistencia de la Plataforma de Asociaciones para la Recuperación del Edificio del Buen Pastor, que aglutina a la mayoría de colectivos del barrio de Valdefierro en el que se ubica. La entidad llevaba un tiempo denunciando el deteriorado estado en el que se encuentra el antiguo reformatorio debido, además de a la falta de mantenimiento, a los actos vandálicos y las incursiones de jóvenes a su interior.

La colocación de las cámaras ha ido acompañada de la reparación de los muros que habían sido agujereados para poder acceder al edificio, medidas que ya han comenzado a surtir efecto. “Estamos encantados. A raíz de poner las cámaras y de tapar los butrones hemos notado que el ambiente ha mejorado mucho”, señala Tomás Hinojosa, representante del AMPA de Jerónimo Blancas en la Plataforma por la recuperación del antiguo reformatorio del Buen Pastor.

Según Hinojosa, las actuaciones del IASS parecen haber disuadido a los jóvenes de acudir hasta el Alto Carabinas para hacer botellón o pintadas, cosa que ocurría con frecuencia. No obstante, desde la Plataforma aseguran ser conscientes de que el problema puede repetirse, así que no quieren cantar victoria antes de tiempo. “Sabemos que puede volver a pasar, porque los agujeros se han tapado ya en anteriores ocasiones”, apuntan. Por este motivo, el colectivo ha pedido mantener una reunión con el IASS, Policía Local y Nacional, educadores de calle y otras entidades vecinales, con el objetivo de elaborar un protocolo en caso de que los butrones se vuelvan a abrir. “Queremos que haya una actuación rápida para que, si vuelven a hacer los agujeros, solo duren un día”, explica. Avisar a la empresa encargada de arreglar el muro, taparlo inmediatamente y establecer una vigilancia física hasta que el cemento esté completamente seco son algunos de los puntos que la plataforma quiere incluir en el protocolo. Por el momento, no han recibido contestación a la propuesta, aunque esperan que el encuentro pueda celebrarse pronto.

Charlas para concienciar a los más jóvenes de la ciudad

Además de la reunión, la plataforma quiere recibir asesoramiento para impartir charlas en colegios e institutos de la zona con las que concienciar a los más jóvenes de la importancia de cuidar de los equipamientos públicos y las consecuencias que tiene entrar en un edificio abandonado como es el Buen Pastor. “Acceder es peligrosos, los chavales no saben qué se pueden encontrar dentro, y hay que explicarles a qué sanciones se pueden enfrentar si lo hacen”, comenta Hinojosa.

El colectivo del que Hinojosa forma parte también ha realizado una llamada de atención sobre el estado de los jardines exteriores. Hay una parte de ellos que es acondicionada por la escuela taller del INAEM, pero hay otra sin ajardinar con grandes cantidades de hierba seca, restos de poda y desperdicios, y existe riesgo de incendio. “La Escuela Taller del INAEM ya ha comenzado a hacerlo a modo de prácticas de los alumnos, pero el espacio es muy grande y creemos que haría falta alguna brigada de limpieza para llevarlo todo a cabo”.

Finalmente, la plataforma se muestra “a la espera” de saber quién gobernará en el ejecutivo autonómico y recuerda que para llevar a cabo la reforma del edificio que demandan –para albergar una residencia de mayores y espacios para las asociaciones- será fundamental un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza. “Se tiene que producir una cesión por parte del IASS al consistorio. Es la mejor solución para el futuro de las zonas exteriores y también de las interiores que alberguen espacios municipales”, señala Hinojosa.

La plataforma espera que el nuevo equipo de gobierno municipal del PP cumpla con lo que recogían en su programa electoral, en el que se comprometían a impulsar “la firma de un convenio con el Gobierno de Aragón que permita la rehabilitación y posterior cesión al Ayuntamiento del edificio del Buen Pastor con el fin de mejorar los servicios municipales de Valdefierro”. El grupo municipal de Ciudadanos no lo incluyó en su programa, pero según Hinojosa, “en las reuniones se mostraron muy abiertos a que esto se llevada a cabo”.

Una vez resueltas las cuestiones políticas, la plataforma se pondrá manos a la obra para impulsar la iniciativa: “Tenemos la intención de trabajar desde el primer día”, concluyen.