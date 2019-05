Valdefierro sale a la calle para defender el Buen Pastor

Los vecinos de Valdefierro salieron el domingo a la calle para celebrar una jornada en defensa del edificio del antiguo reformatorio del Buen Pastor, clausurado desde el año 2006 y sin uso desde entonces. Bajo el lema `Defiéndelo, es tuyo, es de todos´, la Asociación de Vecinos Aldebarán de Valdefierro convocó a las demás entidades del barrio para unir fuerzas y hacer visible la reivindicación de este año: conseguir que el inmueble, de más de 37.000 metros cuadrados, se convierta en una residencia y centro de día para mayores.

Además de pedir su reconversión, el colectivo vecinal quiso mostrar al público el deterioro que ha sufrido el edificio desde que quedó abandonado y sin vigilancia. “Era un edificio que cuando dejó de usarse estaba perfecto, pero alguien corrió la voz de que ya no estaba vigilado y comenzó la expoliación”, señala Juliana Algaba, presidenta de la asociación de vecinos que organizó el acto. Para hacer patente la decadencia del inmueble, los impulsores de la jornada organizaron una exposición fotográfica de Indalecio Alquéz que pudo verse sobre los muros del reformatorio.

El objetivo último del acto, cuyas actividades comenzaron a media mañana en los jardines del Buen Pastor, era demandar, una vez más, que el edificio pase a ser una residencia y cuente también con espacios para las asociaciones y las entidades del barrio, así como con un salón de actos polivalente. Algo que, según denuncian desde Aldebarán, “todos los gobiernos de la ciudad han prometido” pero ninguno ha hecho realidad. “Nos van engañando como a niños y se pasan la patata caliente. Ahora estamos a la expectativa del resultado de las elecciones, pero no podemos estar pendientes cada cuatro años de quién gobierna para que las cosas se lleven a cabo”, lamentan.

Asimismo, aprovecharon la cita para exponer otro de los problemas que sufre el edificio: las continuas incursiones de curiosos y vándalos. “Queremos concienciar a los padres para que eviten que sus hijos vayan allí, porque hay muchos jóvenes que entran para hacer botellón”, comenta Algaba, que teme que algún día se produzca algún accidente.

Durante los últimos meses, la Plataforma de Asociaciones para la Recuperación del Edificio del Buen Pastor ha mantenido reuniones con todos los partidos políticos a nivel municipal y autonómico para conocer sus posturas con respecto al inmueble. El grado de compromiso de los grupos varía en función de si se habla de los espacios exteriores del Buen Pastor o de su interior.

“Los grupos municipales tienen claro que los espacios exteriores tienen que convertirse en una zona verde para Valdefierro, un parque del que los vecinos podamos estar orgullosos”, apunta Tomás Hinojosa, representante del ampa del Jerónimo Blancas en la Plataforma. La mayoría de los partidos sí que incluyeron este aspecto en su programa electoral, y desde la plataforma piden a la administración que les tenga en cuenta para poder hacer aportaciones.

La cuestión es diferente cuando se habla de los futuros usos del reformatorio. “Nos hemos encontrado con que tienen muy buenas palabras, pero ninguno, a excepción de Chunta que sí que hizo una pequeña mención en su programa autonómico, lo incluyó”, asegura Hinojosa, que advierte de que seguirán peleando para conseguir el equipamiento “con toda la ilusión del mundo”.

Los más pequeños del barrio, los protagonistas

Las actividades dieron comienzo a las 11.00 con la muestra de fotografías; un taller de papiroflexia a cargo de la ampa del CEIP Jerónimo Blancas; otro de dibujo, a cargo de la Asociación de Vecinos Las Estrellas; y otro de manualidades, impartido por la Asociación HIGEA Escuela de Vida y Salud.

A las 12.00 fue el turno del grupo de animación infantil Almozandia, que presentó su espectáculo infantil ‘Los Rockolas’ y a las 13.00 se leyó el manifiesto ‘Defiéndelo’, en el que la AVV Aldebarán reivindicó la recuperación de este edificio que necesita “de forma urgente” una solución. Una batucada, un brindis y un almuerzo vecinal pusieron el broche final a esta jornada asociativa que el barrio de Valdefierro celebra desde hace más de tres décadas. “Lleva haciéndose 36 años, aunque bajo el lema de ‘Defiéndelo. Es tuyo’, unos 27 o 28”, puntualiza Algaba.

En anteriores ediciones los vecinos dedicaron la jornada a los colegios del barrio, a la música clásica o al deporte para reclamar la construcción de un equipamiento deportivo, entre otras cosas. “Algunas de las reivindicaciones se han ido cumpliendo. Ha habido mucho que pedir, pero Valdefierro es muy distinto a cómo era hace 30 años”, aseguran desde la asociación.

No obstante, todavía hay actuaciones que no se han llevado a cabo y que desde la asociación consideran importantes para hacer un barrio mejor. “Valdefierro está colmadita de postes que dificultan el paso por las aceras, especialmente a quienes tienen problemas de movilidad”, señala Algaba. Además, recuerdan que faltan muchas aceras por rebajar y que estas situaciones obligan a quienes se desplazan en silla de ruedas a jugarse el tipo. “Alguna vez se ha visto gente en sillas de ruedas eléctricas circulando por la carretera, porque no se puede ir por la acera y no les queda otra opción”, lamenta la presidenta, que concluye afirmando que ya se ha producido algún accidente por este motivo.