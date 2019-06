A diario, centenares de niños y adolescentes transitan por la calle Maurice Ravel, situada en Rosales del Canal. Su cercanía con el potrero y con uno de los colegios públicos del barrio hacen de ella una zona bastante concurrida, aunque la velocidad a la que circulan los vehículos ha puesto en alerta a los vecinos, que reclaman medidas para evitar posibles atropellos.

El punto más crítico se encuentra en el paso de cebra que da acceso directo al potrero, ya que la Asociación de Vecinos Entrelagos de Rosales del Canal considera que es “bastante peligroso”. “La gente viene muy deprisa por ahí, porque utilizan esa calle para salir hacia la carretera y tienen la sensación de que ya están fuera del barrio”, señalan desde el colectivo vecinal. Aunque por el momento no ha habido que lamentar accidentes graves, la excesiva velocidad a la que circulan los conductores ya ha provocado algún que otro susto a los viandantes. “Para cuando reducen un poco la velocidad ya están encima del paso de cebra”, apuntan.

El paso para peatones fue habilitado hace poco más de un lustro a petición de los vecinos, que veían como muchos niños y adolescentes pasaban “a lo valiente”. La demanda surgió, precisamente, a raíz de un atropello en el que un menor resulto herido grave cuando cruzaba por la carretera y, aunque desde la asociación confiaban en que el paso de cebra resolviera sus problemas, lamentan que todavía existan riesgos. Por este motivo, el colectivo ha pedido en reiteradas ocasiones que el Ayuntamiento de Zaragoza tome medidas que ayuden a reducir la velocidad de los coches en esta zona, aunque por el momento, no se ha tomado ninguna. “Hemos pedido desde un paso elevado hasta bandas sonoras o señalización luminosa. No hemos descartado nada, pero no se ha hecho nada”, afirman.

NOTICIAS RELACIONADAS Ocho años de reivindicaciones para conseguir una fuente en el potrero

“El consistorio nos dijo que los pasos elevados ya no se hacían dentro de las ciudades y que las bandas podrían molestar a los vecinos. Es cómo si no vieran el riesgo que hay”, lamentan.

La asociación también recuerda que, pese a que el colegio termina esta semana, el tránsito de peatones en esa zona se va a mantener durante los meses de estío. “El potrero se sigue usando en verano, porque es la única instalación deportiva que tenemos”, aseguran. “Nos sirve cualquier medida que se adopte, lo que sea para que los conductores perciban el peligro”, concluyen al respecto.

Un solar insalubre a pocos metros de las clases

Otro de los asuntos que preocupan tanto a la asociación como al ampa del Zaragoza Sur, el otro colegio del barrio, es el estado del solar contiguo al edificio de infantil.

“Es una zona que solo tiene un trozo vallado, la mayor parte de la superficie no lo está. Hay un montón de excrementos y huele fatal”, apuntan. La razón, según Rubén Lafuente, miembro del ampa, es una colonia de gatos “no controlada” a la que algunos vecinos alimentan y que han hecho de la parcela su hogar. “Tanto los gatos como los conejos, que también hay, están generando mucha suciedad a tan solo un metro de la puerta del colegio, y nadie nos da una solución”, comenta Lafuente, que no descarta convocar alguna movilización en los próximos meses.

Hace unos meses, el ampa también denunció públicamente una situación similar a las puertas del centro educativo, y aunque la administración ha eliminando la maleza, el colectivo considera que es necesaria una actuación más en profundidad. “Vinieron a limpiarlo unas brigadas hace unos meses, aunque el problema del vallado sigue estando ahí”, señala Lafuente con respecto a las vallas, que presentan alambres sueltos y oxidados. “Lo que se ha hecho es un lavado de cara. Reclamamos una actuación completa”, apunta.