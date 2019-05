Azcón quiere que Allué (PAR) se integre en la candidatura del PP a la alcaldía de Zaragoza

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Zaragoza Jorge Azcón ha reconocido este jueves en una entrevista en Radio Zaragoza que quiere que la alcaldable del PAR, Elena Allué, "se integre en la candidatura del PP y pueda trabajar conjuntamente en el equipo de gobierno". Azcón ha asegurado que ya que "ni Elena ni el PAR van a conseguir una concejalía en el Ayuntamiento de Zaragoza" desea que la candidata "forme parte de la concejalía de Turismo del gobierno que salga el próximo domingo".

Asimismo ha alabado a Allué y ha asegurado que sería "una gran perdida para el Consistorio y para todos los zaragozanos que la candidata no pudiera trabajar por el Ayuntamiento ni por ellos durante los próximos cuatro años de mandato". De cara a los escasos tres días que quedan para esta nueva cita con las urnas el candidato popular ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos "reflexionen sobre si su voto va a servir o no para que haya una alternancia política en el Ayuntamiento de Zaragoza" y ha reiterado que "no se puede desperdiciar a Elena durante los próximos cuatro años".

Además, Azcón también ha hecho declaraciones este jueves sobre su aspiración a convertirse en alcalde de Zaragoza "con Sara Fernández (Cs) como vicealcaldesa". El candidato popular ha explicado que "reconoce claramente" que quiere gobernar con la formación naranja ya que sus programas electorales "se parecen mucho"

Dentro de su agenda electoral, el candidato del PP a la alcaldía ha estado este jueves en la presentación de un proyecto para una reforma de la Romareda que costará unos 70 millones de euros.

