Azcón: "Aspiro a gobernar con Cs y estaría encantado de que Sara Fernández sea vicealcaldesa"

El candidato del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Zaragoza, Jorge Azcón, ha declarado que aspira a gobernar la ciudad en un gobierno de coalición con Ciudadanos (Cs) y ha reconocido que estaría "encantado" de que la candidata de la formación naranja, Sara Fernández, sea su vicealcaldesa.

"Yo lo digo claramente: aspiro a gobernar con Ciudadanos porque su programa se parece mucho al mío y hay aspectos que defendemos hace mucho tiempo como la imposibilidad económica de hacer una línea 2 del tranvía y la necesidad de bajar los impuestos".

Sobre las líneas rojas de Cs a la hora de pactar establecidas por su presidente nacional, Jorge Azcón ha puntualizado que en Zaragoza no se presenta Albert Rivera, sino Sara Fernández. "Yo se lo he preguntado directamente esperando que pudiera dar una respuesta en el sentido de que no está dispuesta a pactar con el PSOE, pero la realidad es que desde hace meses no dice que no está dispuesta a pactar con el PSOE, sino programas".

Al respecto y en una entrevista concedida a Europa Press, Azcón ha confiado en que Cs se decante por programas en el espectro del centro derecha. "Mi objetivo no es acordar un programa sino formar un gobierno con Ciudadanos que es dar un paso más allá". A su parecer el problema no es acordar un programa, sino formar un gobierno con la formación naranja porque el programa de Cs defiende aspectos que el PP también defiende desde hace tiempo.

Vicealcaldesa

"Estaría encantado de que Sara Fernández sea mi vicealcaldesa o que el resto de sus concejales participen en la labor de gobierno del PP. El objetivo es un gobierno estable que apruebe el presupuesto inmediatamente".

Azcón ha señalado que Ciudadanos ha pactado tanto con el PSOE como con el PP y también ha fichado a cargos de ambos partidos. Hay ciudades y comunidades autónomas en las que dice que no pactará con el PSOE, pero en Aragón "todavía no ha dicho qué quiere hacer".

Tras indicar que afronta esta campaña con "ilusión y ganas de que el trabajo traiga un cambio" que pasa por la alternancia al Ayuntamiento de Zaragoza, ha apostillado: "Soy el único que se presenta con el objetivo claro de acabar con 16 años de izquierda y que haya una mayoría de centro-derecha a partir del 26 de mayo".

Su experiencia adquirida este mandato le suponen un plus a la hora de desarrollar medidas. "Conozco la situación económica de Zaragoza y sé que decisiones se tienen que tomar en el Ayuntamiento".

Decisivo

Para Azcón, estas elecciones son "un momento decisivo para Zaragoza y para el PP porque afronta "con la principal de las responsabilidades el que exista esa alternancia política, y un cambio porque es la única gran ciudad que no ha tenido un cambio en 16 años y estar gobernada por la izquierda tiene consecuencias, como ser la mas endeudada de España". Ha aportado el dato de que cada zaragozano debe 1.300 euros, frente a los 850 euros de la siguiente que es Madrid.

"Son millones de euros en los cajones", ha exclamado, para detallar que 100 millones corresponden a sentencias judiciales, 275 millones de euros de "facturas sin pagar" y 34 millones en intereses por sentencias pagadas tarde. "Las causas tienen mucho que ver con 16 años de Gobiernos de izquierda".

Convencido de que frente a logos y marcas el trabajo siempre tiene un resultado ha aludido a la última encuesta del CIS que dice que la fuerza más votada en Zaragoza es el PP. "Esa predicción tiene un origen y es que el PP y solo el PP es el que ha hecho la oposición al peor gobierno de la historia democrática de la ciudad".

Marea de cambio

La impresión de Jorge Azcón tras esta última legislatura es que los ciudadanos "están muy cansados" de los gobiernos de izquierdas. "En la calle respiro el cansancio de los 16 años acumulados de gobiernos de izquierda y especialmente estos últimos cuatro".

"El lío y la bronca y confrontación ha caracterizado las relaciones del PSOE y ZeC. El último pleno se tuvo que suspender por los insultos entre ambos y se ha trasladado incluso a las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza".

Ha afeado a los partidos de izquierda que han primado sus intereses electorales a los zaragozanos, que "ha agotado a los zaragozanos". "Por eso hay una marea que pide cambio en la ciudad de Zaragoza".

Para Azcón, la izquierda ha demostrado en este mandato que decía una cosas, pero ha hecho otra. "Venían a asaltar los cielos, pero han sido especialistas en repartirse los sillones entre Santisteve en el Ayuntamiento, Violeta Barba en las Cortes de Aragón y Javier Lambán en el Gobierno de Aragón. También en pegarse por los sillones y ZeC ha saltado en tres partidos porque les interesa más su propio sillón y alguno ha hecho hasta transfuguismo para ir en una mejor posición en una lista electoral".

El candidato ha proseguido diciendo que "el espectáculo de la izquierda en Zaragoza no tiene parangón en España, el desastre de imagen y de bronca permanente que transmiten no tiene parangón en ninguna de las grandes capitales de este país".

Impronta

Sobre la impronta que quiere transmitir en su forma de gobernar en caso de ser el alcalde, Jorge Azcón ha dicho que tiene tres referentes de los distintos alcaldes de la etapa democrática.

De Miguel Merino ha dicho que es el alcalde de la "concordia" y lo ha comparado con la figura del que fuera presidente del Gobierno de España en la transición, Adolfo Suárez.

De la exalcaldesa Luisa Fernanda Rudi, ha indicado le gustaría tener el "rigor y la seriedad en resolver los problemas de la ciudad", mientras que del último alcalde del PP, José Atarés, ha señalado que se caracterizaba por la "cercanía y la capacidad de llegar a acuerdos y consensos" al recordar que en su mandato se logró aprobar el PGOU por unanimidad. "Me voy a fijar en lo mejor de los mejores alcaldes que nos han precedido en la ciudad".

Sobre ese futuro Gobierno municipal que podría presidir, Azcón se ha limitado a manifestar que tiene ideas y se tiene que construir desde los acuerdos. "Adelantarlo es aventurado hay que pensar en que hay que sumar y que haya alternancia política a los gobiernos de izquierdas".

Ciudad referencia

Uno de sus objetivos es que Zaragoza sea referente entre las ciudades de España en la bajada de todos los impuestos de la administración local a los que crean empleo, que son los emprendedores y empresarios.

"Si conseguimos ser un referente en la creación de empleo se generará la riqueza suficiente para que se puedan pagar más impuestos con los que afrontar el coste de los servicios públicos. Es una de mis principales preocupaciones y prioridades".

Acción de gobierno

"Hoy en mis planes está el ser alcalde de Zaragoza y debe haber un cambio en positivo que lo debe encabezar Azcón". El candidato del PP ha pedido el voto a los zaragozanos porque los resultados de lo que había ya se conocen y porque los verdaderos problemas de los zaragozanos serán el eje de su acción de Gobierno.

"Hay que dejar atrás los gobiernos que crean problemas para pensar en los gobiernos que solucionan los problemas de los ciudadanos". Entre estas prioridades ha citado la limpieza de las calles, que las baldosas no estén rotas, organizar una operación asfalto cada año, que los parques estén bien cuidados y se poden los árboles. "Estas con las verdaderas prioridades de los zaragozanos y es a lo que yo me dedicaré".

Por el contrario, el candidato del PP se ha propuesto erradicar actitudes antidemocráticas y la intolerancia. "Desde que una terrorista de los Grapo de una conferencia en un equipamiento municipal, eso obviamente no encaja en lo que entiendo por valores democráticos, hasta que a los concejales de la oposición se les expulse de los consejos de administración de las sociedades, donde tienen que tomar decisiones".