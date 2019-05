El autor del apuñalamiento se enteró de que su pareja y la víctima se veían

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional tiene previsto trasladar este martes al juzgado de guardia a Ioan R. B., el detenido por el apuñalamiento del ‘disc-jockey’ del pub Göia. Según informó la Jefatura Superior de Aragón, este se negó ayer a declarar ante los investigadores del caso, por lo que habría resultado imposible conocer su versión de los hechos.

No obstante, el entorno de la víctima aseguraba ayer que la agresión se produjo después de que el detenido se enterara de que Luis Alejandro A. C. se estaba viendo con su pareja. Lo que no está claro aún es si la relación del encargado del pub con esta mujer se mantenía o no. El agresor podría aprovechar este martes su comparecencia ante el juez de guardia para hablar por primera vez. En esta ocasión, en la declaración estará la Fiscalía, que podría pedir prisión provisional por tentativa de homicidio.

El suceso tuvo lugar el pasado domingo, sobre las 10.15, a plena luz del día en la céntrica calle de José María Lacarra. Al parecer, la agresión se habría iniciado en el interior del pub Göia, reabierto hace solo un par de semanas después de estar bastante tiempo cerrado al público. Posteriormente, se trasladó al exterior, donde varios testigos observaron cómo la víctima, de 28 años, recibía "cuatro o cinco" puñaladas en distintas partes del cuerpo que el agresor le asestaba con "extrema violencia". Después de inmovilizarle y golpearle, sacó el cuchillo que había cogido del interior del local y se lo calvó en la cabeza, el pecho y el estómago, provocándole varios cortes y una grave hemorragia. Varios vecinos intervinieron y acabaron por desarmar al atacante, de 34 años.

