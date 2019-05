Sucesión de chupinazos en los barrios

Parafraseando el refrán, dice el alcalde de Casetas, José Luis Román, que "tiene mayo la llave del año". La puerta que se abre es la de decenas de actividades en los barrios rurales y los distritos urbanos de Zaragoza que, de aquí hasta la llegada del verano, comienzan a celebrar sus fiestas.

No ha sido un año sencillo para las comisiones de festejos y, por ejemplo, hasta el último minuto han estado en vilo las juntas de Miralbueno o Santa Isabel porque no estaba claro que fueran a disponer de carpas para sus actos principales. Finalmente ambos barrios contarán con un montaje con una encomienda de gestión a Zaragoza Cultural. Tampoco el resto de distritos se han salvado de trabas administrativas y son muchos, como ya sucedió en la pasada Cincomarzada, los que lamentan que el nuevo decreto de Espectáculos de la DGA les requiera presentar meses antes numerosos documentos y material técnico. Enviar con hasta con dos meses de antelación el programa definitivo de fiestas se antoja complicado, habida cuenta de que hay muchos actos menores que, si bien no son del todo improvisados, sí dependen de la voluntad y el buen hacer de los vecinos, que no saben cuáles serán sus circunstancias personales a 60 días vista.

También se han extremado los controles en materia de seguridad –sobre todo a raíz el accidente de la Oktoberfest– y se han endurecido los exámenes higiénico-sanitarios en el caso de puestos de venta de comida. A todos estos inconvenientes hay que sumar que muchas asociaciones vecinales no cuentan con un gran sostén económico y, en consecuencia, están agudizando el ingenio para poder patrocinar las actividades.

En Casetas, que hasta el próximo día 6 está entregado a la celebración de su Virgen de la Rosa, hace años que funciona la pulsera solidaria que, por 10 euros, da acceso tanto a la nueva plaza de toros como al pabellón para disfrutar de las orquestas.

Por su parte, en el Arrabal, que este fin de semana calienta motores con sus primeros conciertos, ha emergido la figura de Sole, una suerte de hucha con forma de vaca, que se ha instalado en el estanco de la calle de Pano y Ruata para que todos los vecinos puedan hacer sus donativos.

La asociación vecinal Arrabal anuncia ya en su página de Facebook un adelanto de los recitales que podrán disfrutar los arrabaleros hasta el 25 de mayo y que incluyen como cabezas de cartel a Julieta Venegas, Nancys Rubias y Álex Ubago.

Otra cita ineludible de las fiestas de la margen izquierda es la tradicional romería a la ermita de San Gregorio, que este año se celebrará el domingo 12. Ese será el primer fin de semana de la campaña electoral y, como sucede cada cuatro años, es probable que la romería se convierta en un ir y venir de candidatos, a cada cual más amable y sonriente con los vecinos. Ojo, que también muchos políticos se asomarán el sábado 25 por la ‘fiesta del sol’ que se celebre en Torrero y seguro que alguno también se deja caer incluso por Borja para rendir honores a la Virgen de la Peana...

Los ‘quintos’ de Casetas hacen gala de su creatividad

Medio centenar de chavales nacidos en el año 2001 son este año los protagonistas de las fiestas de Casetas. El llamado proyecto ‘Generación’ surgió hace diez años para sustituir a las tradicionales ‘reinas de las fiestas’ e implicar a los jóvenes en la vida comunitaria del barrio. Los caseteros con 18 años recién cumplidos han puesto en marcha diferentes iniciativas sociales y el pasado día 27 se entregaron los premios a sus muchas y originales propuestas. El de ‘mayor repercusión social’ fue a parar a los impulsores de la ‘plaza de la diversidad’ y basta con pasear por la plaza de España para ver cómo han pintado cada banco con una reivindicación: feminista, musical, LGTB y, también, por la defensa del patrimonio industrial de la antigua Harinera del Ebro.