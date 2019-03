PP, PSOE y Cs tumban el plan de Vivienda de ZEC

El gobierno de ZEC y el PSOE han puesto este lunes el broche a cuatro años de tensión y enfrentamientos con su último desacuerdo: el voto en contra de los socialistas, sumado al de PP y Cs, ha tumbado el plan de vivienda 2018-2023, uno de los proyectos estrella del ZEC con 72 millones de euros de inversión. A solo dos meses de las municipales, la palabra más repetida por gobierno y oposición ha sido electoralismo.

La sesión debía dar autorización al gobierno para suscribir un crédito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que posibilita la financiación de 36 de los 72 millones de inversión, destinados a incrementar con 308 viviendas el parque municipal de alquiler público, así como rehabilitar el 50% del existente (842 pisos). Todos los proyectos prevén la incorporación de medidas de eficiencia energética. Pero en un pleno tenso, en el que han participado algunas las entidades ciudadanas que han respaldado el proyecto del gobierno y que han increpado a la oposición, se han constatado la ruptura de ZEC y PSOE y las dificultades para llegar a un acuerdo en vísperas electorales.

Y más después del fracaso del presupuesto de este año, que decayó en el pleno el pasado viernes también por la abstención de los socialistas, que permitieron que prosperaran las enmiendas a la totalidad de PP y Cs. La falta de presupuesto ha sido uno de los argumentos esgrimidos por la oposición, dado que el expediente que se sometía a votación tenía una cláusula suspensiva hasta que Zaragoza no tuviera unas cuentas aprobadas. Pero para el gobierno era una “excusa” con motivos “partidistas” para frenar un proyecto que beneficiará a 1.150 familias y creará 1.300 empleos.

NOTICIAS RELACIONADAS El PSOE rechazará el plan de vivienda de ZEC y presentará su propia alternativa

El concejal de Vivienda, Pablo Híjar, ha destacado el “amplio consenso” existente en torno al plan de vivienda. Además de desgranar los esfuerzos para llegar a un acuerdo por parte del gobierno y los beneficios que en su opinión supondrá el proyecto, ha atacado al PSOE por romper la unidad de la izquierda con este proyecto.

“Es una responsabilidad de la izquierda no dejar el plan al albur de las elecciones”, ha dicho Híjar, que ha afirmado que el grupo municipal le hace “la anticampaña” a su candidata municipal, Pilar Alegría. “El enemigo es el que está en frente -ha dicho en referencia a la bancada de la derecha-, pero hay alguien que no sabe elegir bien la barricada”.

Pero el PSOE no ha dado un paso atrás. Lola Campos no solo ha recordado que no hay un presupuesto para sostener el plan, sino que ha afirmado que el pleno extraordinario convocado por el gobierno “es un acto preelectoral” y "una mentira como una catedral". “Es pura propaganda. Nunca un gobierno tuvo tanto dinero e hizo tan poco”, ha afirmado la edil socialista, que se ha comprometido a que su partido presentará un plan con 2.000 viviendas “a coste cero”.

NOTICIAS RELACIONADAS La compra de vivienda se modera en 2018 pero logra el mejor dato en once años

Para el PP, el proyecto “es humo”. “Solo quieren foto y ruido. Solo querían poner entre la espada y la pared al PSOE”, ha dicho el edil popular Pedro Navarro. Navarro ha dicho que Hijar “no ha querido llegar a un acuerdo con nadie” y ha exigido a ZEC que presente un presupuesto antes de plantear este plan. Le ha acusado de no impulsar “ni una vivienda social” esta corporación y de haber “recalificado rascacielos” para una entidad financiera.

Sara Fernández, de Cs, ha señalado que el pleno de este lunes “es una foto de la campaña electoral”. “Los zaragozanos somos los paganos de sus desencuentros y de la falta de acuerdo”, ha dicho Fernández, que ha recordado que sin presupuesto el plan no puede ponerse en marcha. “Cs no va a apoyar cuestiones inviables para vender humo”, ha señalado.

CHA ha sido el único grupo que ha respaldado al gobierno. Su portavoz, Carmelo Asensio, ha apuntado que es un plan que “llega tarde”, pero que es “interesante” para la ciudad ante “la burbuja del alquiler” que vive el mercado inmobiliario. Ha defendido también la necesidad de impulsar la rehabilitación de vivienda privada o la recuperación de espacios urbanos degradados. “Es una forma de mejorar la vida de la gente”, ha dicho.

El alcalde, Pedro Santisteve, ha cerrado el debate con críticas a la oposición. Además de destacar los intentos de negociar durante el año 2018, ha lamentado que el resto de grupos no haya hecho propuestas. “Queríamos que se apuntaran el tanto como ciudad, para decir que vale la pena porque nos afecta a todos. Pero una vez más han prescindido de su sensibilidad hacia la población y han preferido sus intereses electoralistas. Esto es lo triste”, ha concluido