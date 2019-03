La abstención del PSOE ha permitido este viernes por la mañana que prosperaran las enmiendas a la totalidad de PP y Cs por lo que el Ayuntamiento de Zaragoza se queda sin presupuesto. Tras un tenso debate, los grupos de la oposición han rechazado las cuentas presentadas por el concejal Fernando Rivarés y, por primera vez en la historia del Consistorio, se ha devuelto el proyecto de presupuestos.

Se abre así un escenario nuevo y un tanto desconcertante del que se tendrá que hacer cargo ya la próxima corporación que salga elegida en las urnas el 26 de mayo, dado que fuentes del gobierno de ZEC explican que no hay margen de maniobra para tratar de impulsar un nuevo documento. En cualquier caso, será el Interventor quien decida cómo debe afrontarse esta situación, dado que en el Consistorio, a diferencia de la DGA, no están previstas las “enmiendas de devolución”. El único precedente de un año en el que no hubiera presupuesto en la ciudad fue un año bajo el mandato socialista de Belloch en el que ni siquiera llegó a presentarse.

El PSOE ha intentado retirar el expediente en los primeros compases de la comisión de Economía, pero no ha encontrado los apoyos suficientes. El socialista Javier Trívez ha advertido de que su formación no votaría nada porque las cifras eran irreales.

Ha recordado Trívez que el informe de Hacienda que imputa al Ayuntamiento la deuda del tranvía ha sido la clave para transformar “un presupuesto en una farsa”. “Las partidas de ingresos del documento más importante de la ciudad son falsas, el capítulo dos está inflado”, ha denunciado Trívez, que ha acusado a Rivarés de mentir y engañar a todos los zaragozanos.

Por su parte, tanto PP como Cs han recordado al PSOE que son ellos quienes hace cuatro años apoyaron la investidura de ZEC y calificaron su actitud de irresponsable. Sara Fernández (Cs) ha pedido que “cada cual asuma su responsabilidad” y ha dicho a Rivarés que “es compatible la defensa de los intereses de la ciudad con respetar las normativas”. Así, ha solicitado que se hagan unas nuevas cuentas “porque la prohibición de endeudamiento por parte del Ministerio se sabía desde septiembre”.

María Navarro (PP) ha recordado que su grupo lleva cuatro años “criticando la incapacidad de ZEC, que se vio desde el minuto uno cuando salieron del Consistorio con las bandas en la cabeza”. Ha dicho que sacar el presupuesto adelante “es cuestión de voluntad política” y que “el problema del PSOE es que tiene unas elecciones en mes y medio”. “La izquierda no se sabe poner de acuerdo y no tiene coherencia alguna”, ha zanjado.

Por su parte, Carmelo Asensio (CHA) ha lamentado lo sucedido, ha dicho que “estamos en plazo de descuento y no hay alternativa posible”. “La derecha y el PSOE han condenado a la ciudad a no tener cuentas expansivas ni sociales”.

Fernando Rivarés (ZEC) ha cargado las tintas contra el PSOE al recordar que los problemas por el endeudamiento vienen de la época en la que los socialistas gestionaban las cuentas. Ha acusado al PSOE en la DGA y en Madrid de poner trabas a su labor y ha insistido en que acudirá a los tribunales si Hacienda sigue imputando la deuda del tranvía al Ayuntamiento: “Ni un paso atrás contra el Ministerio”, ha dicho, al tiempo que ha continuado criticando al PSOE por “hacer el juego a la derecha”.