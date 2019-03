Malestar por la falta de apoyo institucional en la protesta por la despoblación de Daroca

Ayuntamiento de Daroca y comarca del Campo de Daroca, convocantes de la concentración del sábado día 9 en la plaza de Santiago de Daroca contra la despoblación, se quejan de la "falta de apoyo institucional" recibida durante la protesta en la que reclamaban un "trato justo" en un territorio que sufre seriamente el descenso demográfico y el envejecimiento.

Tal ha sido el malestar y la indignación por el escaso respaldo a su reivindicación que los alcaldes de Daroca, Miguel García, y de Murero, Santiago Mingote, cursaron la baja inmediata del PAR. Pero además de la ausencia de cargos representativos de la formación aragonesista, la convocatoria darocense tampoco contó, en general, con ninguno de los primeros espadas de la política aragonesa.

La única excepción a esta regla la puso Ciudadanos. Desde el partido naranja se realizó un desembarco de sus principales cabezas de cartel, ya confirmados por sus procesos de primarias. Allí estuvieron Daniel Pérez Calvo, candidato de Cs a la presidencia del Gobierno de Aragón; el candidato por Zaragoza al Congreso de los Diputados, Rodrigo Gómez, y Ramiro Domínguez, secretario de Organización. Así como otros miembros del partido.

A diferencia de García, el otro de los convocantes de la cita, el presidente comarcal, el popular Javier Lafuente, contó con el respaldo de representantes políticos. Junto a él estuvieron Pilar Cortés, los diputados provinciales Francisco Artajona y María Ángeles Larraz, o Marián Orós, diputada en las Cortes de Aragón, que hizo extensible su participación a todo el partido a nivel regional en redes sociales.

Por parte del PSOE asistieron todos sus primeros ediles de la demarcación y Óscar Lorente, diputado provincial de zona y alcalde de Cosuenda, de la vecina comarca del Campo de Cariñena. Por su parte, desde CHA, que ese día celebraba Comisión de Coordinación en La Puebla de Alfindén, acudió Luis Majarena, integrante del Comité Nacional de la formación, a quien acompañaron cargos a nivel comarcal. No se dejaron ver por Daroca ninguna de las caras visibles a nivel regional de Izquierda Unida y Podemos, aunque acudieron representantes a título individual y del ámbito local.

El presidente comarcal reconoce que "faltó apoyo institucional". En este sentido, aseguró: "Echamos en falta cargos de la DGA, como el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro (CHA), con vinculación con este territorio; o al presidente y vicepresidentes de la DPZ; o a la delegada del Gobierno, Carmen Sánchez, hasta hace poco alcaldesa de Used". Una postura que compartió el alcalde de Daroca, que argumentó su abandono del PAR: "No nos han apoyado cuando más hacía falta, y por coherencia nos hemos tenido que ir".

Entre algunos de los alcaldes asistentes a la cita, aun reconociendo la importancia y la necesidad de la convocatoria, dado el estado crítico por el que atraviesa la comarca, cargaron contra los tintes electoralistas de la convocatoria. En el caso del PSOE, el portavoz comarcal Álvaro Blasco, criticó la "instrumentalización" de la concentración para el "beneficio electoral" de los convocantes: "Cuando gobernó el PP en la DGA, la DPZ y en Madrid, no se preocuparon, no se buscó más implantación empresarial".

Desde CHA, Miguel Herrera, consejero comarcal, se lamentaba: "En 25 años no hemos avanzado nada. Es lamentable que se imponga siempre el interés político sobre la necesidad real". Según Herrera, lo ideal sería "trabajar por el territorio".

Por su parte, la delegada del Gobierno indicó: "Después de 40 años viviendo en Used y trabajando por el medio rural en asociaciones, el Ayuntamiento y las Cortés, no entro en quién estaba y quién no". "Hay asuntos, como la despoblación, que no se deberían instrumentalizar políticamente. Hay que trabajar todos juntos".