Los alcaldes de Daroca y Murero solicitan la baja inmediata del PAR

Los alcaldes aragonesistas de Daroca, Miguel García, y de Murero, Santiago Mingote, así como sus tres concejales afiliados al PAR, Jesús Sanz, Eliseo Casanova y Rafael Cortés, han solicitado la "baja inmediata" del partido. La decisión, según alegan, es el "abandono y ninguneo" que han sufrido los últimos cuatro años por parte de la dirección del partido y que, en su opinión, se materializó el pasado sábado, en la concentración convocada en la capital comarcal para reclamar soluciones urgentes ante la despoblación.

García, al frente de la alcaldía darocense desde 2011, mostró su "decepción" con la ausencia de la cúpula aragonesista en la protesta. "No se sumaron a la reivindicación de apoyo a los habitantes y representantes del Campo de Daroca", dijo antes de recordar que 11 de los 35 ayuntamientos de la comarca están gobernados por el PAR. El alcalde apuntó que redactó el documento el domingo junto a Sanz y Casanova: "No podemos estar con quien no nos representa. Lo primero son los vecinos". De este modo, desvinculó su decisión de la renuncia del PAR a optar a las generales.

Por su parte, Santiago Mingote, representante local de Murero por el PAR desde 1995, portavoz comarcal de la formación y vicepresidente de la comarca, señaló que la falta de apoyo a la concentración fue "la gota que ha colmado el vaso". Confesó que la decisión ha sido "dura, después de 24 años como alcalde".

Por su parte, el presidente del PAR, Arturo Aliaga, adelantó que les invitará a no marcharse, aunque se mostró firme. "Si hay ediles que presentan la baja porque no les gusta la política del partido y están más a gusto en otros, allá ellos", añadió.