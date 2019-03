Los actuales responsables del Ayuntamiento de La Muela han respirado este miércoles aliviados al enterarse de que el municipio no tendrá que hacer frente a una indemnización de 6,5 millones de euros que habría supuesto un auténtico varapalo para sus ya de por sí maltrechas arcas. Semejante cantidad la reclamaban tres vecinos a través de un pleito en el que acusaban a la exalcaldesa María Victoria Pinilla de ordenar la ocupación de una finca de 51.000 metros cuadrados para incluirla sin permiso en un proyecto de reparcelación. En caso de condena, el Consistorio hubiera sido declarado responsable civil y obligado a compensar económicamente a los querellantes. Sin embargo, al absolver a Pinilla de los delitos de prevaricación administrativa y usurpación por los que la acusaban, el municipio queda también exento de responsabilidad.

Según las acusaciones, a sabiendas de la ilegalidad, la alcaldesa ordenó incluir en la urbanización del Sector I del PGOU (zona norte del Alto de La Muela) el terreno que pertenecía a los denunciantes. Sin embargo, Pinilla lo negó de forma tajante durante el juicio, celebrado a finales del pasado mes noviembre. "Yo nunca di tal orden. Ni siquiera sabía que el Ayuntamiento había aportado esos terrenos como suyos a la junta de compensación", declaró.

A la hora de dictar sentencia y basándose en la abundante prueba documental, la juzgadora dice no albergar ninguna duda de que se produjo una invasión de terrenos y de que las máquinas excavadoras entraron en la finca de los querellantes. Sin embargo, la jueza recuerda que quien llevaba a cabo las obras de urbanización era la Junta de Compensación y no el Ayuntamiento de La Muela.

"Ni uno solo de los letrados y arquitectos que intervinieron en la redacción de los distintos instrumentos urbanísticos señaló a Victoria Pinilla como la persona que moviera hilos tendentes a que las máquinas entrasen dentro de los límites de los querellantes", señala ahora el fallo. De esta manera, exime a la exregidora de cualquier intento pernicioso e ilegal de perjudicar a los dueños de la finca.

Cuando presentaron la denuncia contra Pinilla y el Consistorio de La Muela, los propietarios de estos terrenos alegaron que se les había dejado al margen de todo el proceso de reparcelación. Pero no lo cree así la titular del Juzgado de los Penal número 3, que dice lo siguiente: "Las pruebas evidencian que los querellantes no incorporaron el terreno (...) no porque no fueran informados o notificados, que sí lo fueron, ni porque fueran privados del derecho de audiencia, que sí lo tuvieron, (...) sino porque no mostraron deseo alguno de su inclusión". La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia de Zaragoza.