Habrá choque de trenes. ZEC se ha negado este lunes a retirar el presupuesto del orden del día de la comisión de Economía del viernes, por lo que forzará al PSOE a escenificar el desacuerdo y tumbar, junto a PP y Cs, las cuentas de 2019. "Ni en sus mejores sueños", ha dicho el concejal de Economía, Fernando Rivarés, después de que los socialistas exigieran el viernes tanto la retirada del expediente como su dimisión tras conocerse que el Ministerio de Hacienda mantiene el veto a la captación de créditos bancarios por parte del Ayuntamiento.

"Zaragoza necesita el mejor presupuesto posible, que contenga las esencias programáticas del PSOE, de CHA y de ZEC", ha declarado Rivarés, que ha dejado claro que "la ruta es la misma: el día 15 va a comisión". En este sentido, ha avanzado que el gobierno estaba dispuesto a admitir la mayor parte de las enmiendas socialistas, así como todas las de CHA. "Pero si PP, PSOE y Cs votan retirada y nos dejan sin presupuesto, alguien tendrá que pasar a la historia como responsable de esta barbaridad", ha afirmado.

Destacado El PP forzará un pleno extraordinario para debatir sobre la deuda municipal

Los escenarios que se abren no son muchos y todos abocan a un desenlace similar, salvo cambios de última hora. La solicitud del PSOE de que se retire el expediente no prosperará porque, además de ZEC, el PP no la respalda. Eso obligará a los socialistas a votar en contra del presupuesto con PP y Cs, tal y como anunció el concejal socialista Javier Trívez ante el supuesto de que el gobierno no paralizara la tramitación.

Rivarés ha incidido en dos aspectos. En primer lugar, ha señalado que la decisión del Ministerio de Hacienda no impide aprobar el presupuesto de 2019, dado que afecta a 23 millones de los 773 que tienen las cuentas. Esos 23 millones son los ingresos por créditos bancarios, que quedarían a expensas de la decisión de la DGA, que es el órgano responsable de la tutela financiera del Ayuntamiento.

Pero Rivarés también se ha metido en el fondo de la cuestión, en el porqué de la decisión del Ministerio, que elevó en 189 millones la deuda a largo plazo del Consistorio al computar en la contabilidad municipal el pasivo que arrastra la concesión del tranvía de Zaragoza. Esta circunstancia hace que el Ayuntamiento supere el tope de endeudamiento exigido por la ley y vea vetada la opción de acudir a la financiación bancaria.

El concejal ha recordado que la deuda procede de 2009, cuando gobernaba el PSOE, pero que Hacienda no lo ha computado "para nada ni para nadie" hasta 2015, el año en que ZEC logró la alcaldía. Ha dicho que es una deuda que tiene un efecto contable, pero que "no se puede devolver", sino que se arrastrará hasta que en 2044 expire la concesión del tranvía. "Es una decisión política sin ningún fundamento jurídico", ha afirmado.

Es más, ha acusado al grupo socialista de estar detrás de la decisión del Ministerio. Ha advertido de que una carta que le remitió Trívez antes de que llegara la notificación de Hacienda tenía párrafos iguales. "Ellos la tienen antes que yo", ha criticado. El edil socialista ha replicado que lo que dice Rivarés es "ciencia ficción" y que su "conspiración política da la risa". "Es una cuestión técnica", ha concluido.