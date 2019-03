PP y Cs presentan sendas enmiendas a la totalidad del presupuesto

PP y Cs han dejado claro este jueves su no rotundo a las cuentas municipales de 2019 presentadas por ZEC y que están a expensas de la negociación con PSOE y CHA. Las dos formaciones políticas han registrado sendas enmiendas a la totalidad y se han mostrado dispuestas a presentar unas nuevas cuentas después de las elecciones en el caso de que consigan la alcaldía.

"El presupuesto de ZEC es más un acto de precampaña que un instrumento económico que vaya a solucionar los problemas reales de los zaragozanos", ha dicho el portavoz popular, Jorge Azcón. A su juicio, la tramitación del presupuesto es "otro paso en la yenka del PSOE y ZEC" , dado que «un día se están peleando y al día siguiente se ponen de acuerdo en fastidiar a los zaragozanos".

La enmienda a la totalidad del PP rechaza tanto la estructura de gastos como la de los ingresos. Cuestiona la política fiscal, por "no atraer el empleo y la inversión" y no favorecer al tejido industrial, a los autónomos o a las pymes. El PP ha recodado además la "incapacidad" de ZEC para ejecutar las inversiones en los presupuestos pasados, así como las infradotaciones que a su juicio existen en algunos servicios.

También considera "muy imprudente" que ZEC apueste por pedir créditos a largo plazo sin que esté claro si se cumple el plan de reducción de deuda. "A partir de mayo, el proyecto de presupuesto en el que va a trabajar el PP es el que tenga las prioridades de los zaragozanos: limpieza, calles y calzadas, autobús y empleo", ha declarado.

Para Sara Fernández, de Cs, las cuentas de 2019 son "las más chapuceras de la historia". "La única opción es que rehagan los presupuestos, que además no tienen visos de aprobarse", ha declarado la portavoz naranja. "No hay que hacerse trampas al solitario. No vamos a aceptar un presupuesto irreal tanto en los ingresos como en los gastos", ha anunciado.

Para Cs, el capítulo de ingresos "está alejado de la realidad", dado que "hay un optimismo desmesurado" en la recaudación de impuestos y tasas. Además, ha recordado que el Ayuntamiento no tiene autorización para captar los 31,5 millones de deuda y ha señalado que se quieren ingresar 8,6 millones del fondo de capitalidad de la DGA cuando no se han cobrado los 8 del año pasado.

Respecto a los gastos, Fernández ha criticado la multiplicación de partidas de escaso importe "para realizar promesas electorales en los barrios que luego no cumplirá". Ha lamentado además que no figure el complemento específico para los policías locales.