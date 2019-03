El PSOE va a vender caro su apoyo al presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza en 2019. Sin pacto previo con ZEC y CHA, el grupo socialista ha registrado este jueves 219 enmiendas a las cuentas aprobadas por el gobierno que suponen cambios por un total de 32,4 millones de euros. Muchas de las propuestas del PSOE detraen fondos de algunos de los proyectos estrella de ZEC, como el plan de vivienda o el programa de actuaciones en los barrios de San José, Las Fuentes y Delicias. A la espera de estudiar las propuestas, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, ya ha avisado que es "una barbaridad".

El encargado de presentar las enmiendas socialistas ha sido el edil Javier Trívez, que ha recordado las dificultades que han acompañado a la tramitación del presupuesto. Ha apuntado el hecho de que todavía no esté claro si finalmente el Consistorio podrá pedir préstamos a largo plazo a los bancos (se han presupuestado 31,5 millones). Estos problemas, a su juicio, los deberá despejar el interventor en el informe que se tiene que incorporar al expediente presupuestario. También ha citado "la estrategia contraria al acuerdo" seguida por ZEC, que en su opinión utiliza la negociación "como arma arrojadiza" contra el PSOE.

Pero "sin que sea un presupuesto para tirar cohetes" y sin descartar el voto en contra si el interventor no avala las cuentas, Trívez ha expresado su disposición a que los socialistas voten a favor si se cumplen sus exigencias. Pero sus enmiendas van contra algunos de los proyectos prioritarios de ZEC, dado que restan 8 millones al plan de barrios que ha acordado el gobierno con CHA o 4,4 millones del plan de vivienda.

A cambio, el PSOE propone 6,1 millones para un plan de mejora de los grupos sindicales y otros 3 millones para otras políticas de rehabilitación. Además, concreta un paquete de inversiones en los barrios: 2 millones para renovación de asfalto, 1,5 millones para aceras, 900.000 euros para el parque Tío Jorge, 300.000 para rehabilitar la antigua fábrica de Giesa, un millón para parques y zonas verdes, 500.000 para alumbrado... En total, ha anunciado Trívez, serían 12,6 millones.

Por otro lado, el PSOE propone otros 2 millones para un plan de empleo y 500.000 euros para la atención de personas mayores que viven solas. Como obra destacada, exige la revisión del proyecto de prolongación de Tenor Fleta , para dotarlo con una inversión plurianual de 8 millones de euros, de los que 1,8 se invertirían este año. Entre las partidas destacadas, figuran 2,9 millones para tuberías, 1,2 para el desarrollo de la ‘smart cities’ o casi otros dos para movilidad eléctrica.

El gobierno rápidamente ha advertido de que no será fácil el pacto. Solo hay que recordar que el PSOE, en 2018, formuló 39 propuestas por valor 12 millones de euros. Rivarés ha visto "muy difícil" apoyar un paquete de enmiendas que detrae fondos del plan de vivienda o del plan de barrios. "No me parece de recibo", ha dicho.

El concejal de Economía no ha utilizado un tono conciliador con el PSOE y ha puesto en duda su responsabilidad durante los últimos meses, por negarse a negociar las cuentas. "Están haciendo una barbaridad que obedece a una política de salón para seguir bloqueando al gobierno y quitarse la vergüenza de asumir que durante cuatro meses han sido los culpables de que no tengamos un presupuesto", ha afirmado. Según el edil de ZEC, el PSOE reconvierte el presupuesto en el suyo propio, cuando debe ser el de la mayoría progresista.

El tercer actor de la negociación ha pedido que los tres grupos empiecen a hablar ya. "Hago un llamamiento a ZEC y PSOE. Nos jugamos mucho, vamos a hacer un esfuerzo", ha dicho el portavoz nacionalista, Carmelo Asensio, que ha considerado "positivo" que los socialistas planteen sus iniciativas.

CHA ha registrado 22 enmiendas que suponen modificaciones de las cuentas por 6,3 millones, que se suman a los 8 millones que incorporó en la fase previa a la aprobación y que implicaron un preacuerdo con ZEC. Entre las apuestas más destacadas de los nacionalistas figuran las supermanzanas, con proyectos para San José, Las Fuentes, Torrero y Delicias, cada uno de ellos con 700.000 euros. La mejora del entorno de La Romareda (700.000), la avenida de Navarra (500.000) o el centro de infancia y juventud del Picarral (300.000 euros) son otras propuestas relevantes.