La fiscal del caso de La Muela concluye que Pinilla actuó en beneficio propio

La fiscal del caso de La Muela, María Victoria Esponera, reiteró uno por uno los trece delitos que atribuye a la exalcaldesa María Victoria Pinilla por los que exige 25 años y medio de prisión, 75 años de inhabilitación y multas que suman 19 millones de euros.

Esponera fue la encargada este miércoles de abrir el turno de informes de las acusaciones contra las ocho personas que se sientan en el banquillo (ayer retiraron los cargos contra Francisco Aramburu) y a lo largo de tres horas desgranó las pruebas que, a su juicio, pesan sobre Pinilla y el resto.

No obstante, antes dejó claro que, en su opinión, no existe causa de nulidad alguna, como reclaman las defensas en relación a las escuchas telefónicas sobre las que se montó gran parte del macroproceso. Tampoco procede la atenuante de dilaciones indebidas (la causa se abrió en diciembre de 2008), puesto que el retraso, dijo la fiscal, no es achacable a la administración de Justicia sino, en todo caso, "a la contumaz negativa de Pinilla a designar un abogado de oficio".