La UCA considera que el caso del festival suspendido en Zaragoza “tiene pinta de ser una estafa”

La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) considera que el caso del festival de música electrónica ‘Uno Music Fest’, previsto para el pasado 1 de enero en la Feria de Zaragoza y cancelado unos días antes a través de una publicación en Facebook, “tiene pinta de ser una estafa” y recomienda a los afectados que lo denuncien por vía penal en comisaría o en un juzgado de guardia. Los promotores del evento, de la empresa Creaductions S.L., continúan sin dar señales desde el 19 de diciembre y no devuelven el dinero de las entradas, que podría superar los 20.000 euros.

“Si lo que hay no es una falta de prestación de servicio, sino que el promotor del evento ha desaparecido, es una estafa y lo que recomendamos es ir a la Policía a denunciarlo, ya que dispone de los mecanismos necesarios para iniciar una investigación”, señala José Ángel Oliván, secretario general de la UCA. “Si el promotor diera la cara o si el evento se hubiera producido pero hubiera durado menos de lo anunciado o hubiera habido algún problema con los artistas, sí que sería un problema de consumo, pero si no hay ningún contacto y se ha llevado la pasta, lo mejor es denunciarlo por vía penal. Los mecanismos normales de consumo no están pensados para delincuentes”.

Desde la UCA, informan a los afectados de que pueden interponer una denuncia “en comisaría de policía, en el juzgado de guardia o ante la fiscalía” de manera individual o colectiva. “Lo más cómodo es en comisaría”, apunta Oliván, y añade que ante un caso como este “la fiscalía tiene la obligación de defenderlos”. La entidad sugiere que la denuncia se haga colectivamente, dado que la cuantía de una sola entrada puede ser insignificante para iniciar una investigación o un procedimiento judicial, pero la suma del importe adeudado a los afectados puede ser constitutiva de delito.