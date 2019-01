La 'ticketera' principal del festival de Zaragoza suspendido devuelve 30.000 euros a los afectados

La mayoría de los afectados por la suspensión del festival de música electrónica ‘Uno Music Fest’, previsto en Zaragoza para el pasado 1 de enero y cancelado días antes a través de un mensaje en Facebook, pueden empezar a respirar tranquilos. La empresa intermediaria oficial de venta de entradas, Xceed, ha decidido adelantar de su bolsillo el dinero adeudado a sus clientes, unos 30.000 euros, ya que, desde la suspensión del festival a mediados de diciembre, no ha podido ponerse en contacto con el responsable de la empresa organizadora del evento, Creaductions S.L., a la que fueron dirigidos todos los fondos recaudados con la venta de entradas.

“Tras haber intentado contactar con el organizador del evento en cuestión y haber constatado que ello resulta imposible por razones que no podemos hacer públicas para no atentar contra su privacidad, en Xceed hemos decidido asumir el coste del daño causado por el mismo”, reza el comunicado oficial publicado este lunes en Facebook por la empresa intermediaria. Xceed también ha enviado un correo electrónico a los clientes que adquirieron las localidades a través de su plataforma para informarles de esta decisión, pero matizando que el dinero sigue “en posesión del organizador, quien debería ser el responsable único de estas devoluciones”.

Pese a no tener “el dinero en las manos ni la responsabilidad”, tal y como reconoce el fundador de Xceed, Mattia Franco, la empresa ha decidido asumir este adelanto con el fin de preservar su imagen y proteger a sus clientes. “A nivel de empresa, teníamos dos opciones: limpiarnos las manos o ayudar a nuestros clientes. Y a nivel moral, no solo somos una ‘ticketera’, somos una comunidad, entonces, hemos decidido asumir el coste extra de las devoluciones y evitar que sean los clientes los perjudicados. Nunca nos había pasado algo así en España y no queremos que los clientes pierdan la confianza en nosotros. Pero no son devoluciones porque nosotros no tenemos ese dinero, sino que lo estamos adelantando”, explica el empresario. Por otra parte, asegura que el dinero ya se ha transferido a los bancos y que estos se lo reembolsarán a los clientes en un plazo de 1 a 10 días.