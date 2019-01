Santisteve no tiene "ni la menor duda" de que tendrá el apoyo de Podemos e IU para ser el candidato de ZEC

Aunque a cinco meses de las elecciones todo son incógnitas en torno a las listas de Zaragoza en Común (ZEC), el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, no tiene “ninguna duda” de que tendrá el respaldo de Podemos e IU para repetir como candidato. Santisteve ya se ha postulado para liderar la candidatura, pero desde Podemos no descartan presentar su propia opción en el caso de que no se cierre un acuerdo.