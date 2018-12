Un vídeo para plantar cara a Dragados por la paralización de las viviendas de Las Fuentes

Para hacer frente a lo que los vecinos consideran “un chantaje” de la constructora responsable de la obra, Dragados, la Asociación ha grabado un vídeo que ya circula por las redes sociales en el que exigen la reanudación de los trabajos. “Cuando nos enteramos de lo que sucedía lanzamos comunicados y notas de prensa, pero dijimos que teníamos que ir un poco más allá para que Dragados viera que le hacemos responsable de lo que está pasando”, explica Nieves Boj, presidenta del colectivo vecinal. “Pensamos en un vídeo corto con mensajes directos que se pudiera compartir en redes sociales ante el enfado que tenemos encima”, apunta la presidenta.

En el vídeo, en el que aparecen miembros de la Junta y otros integrantes de la asociación, exigen a Dragados –filial del grupo ACS, presidido por Florentino Pérez- que cumpla lo pactado porque “está perjudicando a las personas mayores” y el barrio “no quiere un edificio fantasma”. Además, creen que la actitud de la empresa es “socialmente irresponsable” y “está boicoteando” un proyecto que en el barrio llevan más de dos décadas esperando. “Lo que les preguntamos es si saben realmente todo lo que están perjudicando a muchos vecinos que veían ahí una oportunidad”, lamenta Boj.

El pasado mes de febrero, los vecinos celebraban la construcción de estas viviendas situadas entre Fray Luis Urbano y María de Aragón con un acto simbólico en el que colocaban la primera piedra.

Las obras se adjudicaron a Dragados en mayo de 2017 por un valor de 5.395.000 euros más IVA. Ese importe suponía un 13% de reducción respecto al precio de licitación, que ascendía a 6.199.065,90 euros más IVA. Sin embargo, hace unos meses los trabajos comenzaron a ralentizarse hasta ahora, que están paralizados por completo, según afirma la asociación de vecinos. “Este chantaje consiste en presentarse al concurso público con una oferta a la baja que luego se quiere recuperar con una modificación de contrato”, explican. Dicha modificación podría suponer hasta 800.000 euros más de lo contratado, según denuncia la asociación. Se trata de una práctica “frecuente” entre las grandes constructoras, aunque el colectivo nunca pensó que tendrían que sufrirla. “Pensábamos que no se atreverían porque en otras ocasiones no lo han hecho y, además, no se trata de una macro obra”, apunta Boj.

“Lo que queremos es que cumplan con lo contratado, por eso pedimos que, o bien continúen la obra, o bien se retiren para que otra empresa pueda retomar los trabajos”, explica la representante de la asociación.

En este punto, Boj asegura que “puede pasar cualquier cosa”, pero no están dispuestos a perder la esperanza. “Es algo totalmente innovador y que a la gente le hace ilusión. Las viviendas también servirán para revitalizar esa zona del barrio”, comenta.

La obra, que según lo previsto tendría que ser entregada en junio de 2019, albergará también servicios comunitarios que, no obstante, aún están por definir. “Dependen de muchas cosas, pero lo que está claro es que serán para el disfrute de todos los vecinos del barrio”, asegura Boj.

Hace una semana, el concejal de vivienda, Pablo Híjar, anunció que el consejo de administración de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda decidió penalizar con 22.800 euros a Dragados por los retrasos en la obra.