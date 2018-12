El estreno de la noria da una vuelta de tuerca a la programación navideña

Grande, sí; gigante, no; y panorámica, no sabe no contesta. Lo de las espectaculares vistas de la noria en su estreno de ayer fue todo un acto de fe debido a la niebla que cubrió la ciudad durante buena parte de la jornada. A las 17.30 comenzó a girar la atracción instalada junto al parque de Macanaz y lo hizo con un toque londinense (por aquello del ‘smog’) pero sin excesiva expectación entre los potenciales usuarios. De hecho, las primeras vueltas las dio vacía hasta que, poco a poco, se ve que los chavales fueron saliendo del colegio y –oh sorpresa– al cruzar el puente de Santiago veían el enorme y luminoso armatoste.