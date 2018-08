Rosas y palmeras en plena Gran Vía

Estos días se ha dado un acelerón a los trabajos para renovar los parterres de la traza tranviaria en el tramo entre la avenida de Goya y Corona de Aragón, después de que en julio las brigadas adaptaran la zona más céntrica de Gran Vía. Se calcula que se han cambiado ya unos mil metros cuadrados de superficie ajardinada, que ha ganado en "plantación arbustiva y césped con riego por goteo", en detrimento de mantas asfálticas y técnicas que trataban de minimizar el uso de agua. Los vecinos del entorno de Tomás Bretón y Fernando el Católico celebran que, por fin, el arreglo de los parterres haya avanzado unos metros, después de que durante meses pareciera que se había estancado en la calle de Eduardo Dato.

"La actuación la está completando la contrata de conservación (FCC) y la superficie de actuación es de 1.750 metros cuadrados incluyendo el tramo más allá de la plaza de San Francisco, esto es, entre Bruno Solano y Luis Vives", explican fuentes municipales. Añaden que las nuevas plantaciones se hacen "a modo de seto libre, mezclando especies con diferente color, floración o porte, de forma que la variedad aporte un mayor valor ornamental". Así, se han vuelto a introducir palmeras, que en otras calles de Zaragoza (véase en Conde de Aranda o en la estación de Cercanías de Goya) han dado un ‘rendimiento’ desigual. Precisamente hace ocho años se retiraron (que no talaron) las de la plaza de San Francisco para trasplantarlas en el barrio de Las Fuentes y, ahora, poco a poco, se acercan de nuevo a la efigie de Fernando el Católico, rodeado de su manto vegetal. "Las palmeras son de las especies que mejor se trasplantan. Son procesos costosos pero, si no se destruyen sus raíces, suelen sobrevivir en nuevas ubicaciones como sucedió en el Hospital Provincial", afirman los especialistas.

Los residentes de los distritos Centro y Universidad se felicitan por ver la mejora de la traza tranviaria, aunque no olvidan que llevaban más de dos años de esperas (hace 14 meses de la prueba piloto) y promesas incumplidas. La nueva vegetación completa una reforma estética que comenzó con la retirada de los bancos verdes, y en la que se han tenido en cuenta detalles como que no se planten especies alérgenas, que frutos de los ejemplares puedan atraer a algunos pájaros o que los arbustos no superen los 1,10 metros de altura "para garantizar la seguridad en los pasos de peatones". Los nuevos árboles también contribuyen a repoblar una zona en la que la tormenta del pasado 11 de julio se dejó notar y obligó a talar plataneros que se habían vencido.