Bisbal, Vetusta Morla y varios artistas de 'Operación Triunfo' se suman al cartel de las fiestas del Pilar

Aunque la gira de ‘Operación Triunfo’ concluye en agosto y ya no será posible ver a todos los integrantes de la Academia juntos sobre el mismo escenario, muchos de ellos sí tienen previsto recalar en Valdespartera el próximo mes de octubre. Entre otros, Ana Guerra, Ricky y Roy protagonizarán un concierto conjunto, en el que se prevé que canten (con o sin sapoconcho) sus nuevos temas y algunos rescatados del concurso de TVE. De los tres, la bikina canaria es la que más rédito musical está sacando del ‘reality’, gracias al éxito ‘Lo malo’ y a que acaba de grabar un nuevo ‘hit’ con Juan Magán. También a Cepeda se le reserva una noche en el recinto ferial, que será el mismo día, por cierto, que desfilará por el Espacio Z Antonio Orozco, con lo que no es descabellado que se pueda asistir a una suerte de ‘cameo’ musical entre ambos artistas. Otra de las estrella que ha trascendido que visitará la Carpa Zity (este es el nombre del gran escenario del Espacio Z) será David Bisbal, que parece que garantiza llenazos allí por donde pasa. El almeriense le ha cogido gusto a ponerse el cachirulo y, si el año pasado actuó en la plaza del Pilar, este 2018 tocará en Valdespartera.

Quienes prefieran huir del ‘mainstream’ también tendrán oportunidad de disfrutar de los grupos más granados del ‘indie’ nacional. Pucho y los suyos, o lo que es lo mismo, Vetusta Morla, vienen de tocar ante 38.000 personas en la madrileña Caja Mágica. La banda presentará su reciente trabajo ‘Mismo sitio, distinto lugar’, pero repasará a buen seguro algunas de sus canciones más conocidas que casi se han convertido ya en himnos generacionales. El potente directo de Izal volverá a orillas del Ebro, donde la banda del vitoriano Mikel tiene legiones de fans como quedó demostrado hace tiempo con tres noches de ‘sold out’ en La Casa del Loco y otros llenazos después en el FIZ o el recinto de Interperñas.

Celtas y mestizos

¿Más reclamos musicales del renacido Espacio Z? Aunque aún hay noches libres y artistas por confirmar (se tiene prácticamente atado a algún DJ de renombre internacional), también está previsto que una noche se dedique a la música celta. Entre gaitas, dulzaina y violines, se podrán escuchar los clásicos (que son muchos) tanto de Mago de Oz como de Celtas Cortos.

También se programará una noche de ‘Festival Mestiza’, que estará capitaneada por el dúo de raperos madrileños Natos y Waor, y a la que se irán sumando más intérpretes. Todo eso sin olvidar que en el recinto de Valdespartera habrá carpas dedicadas en exclusiva a la música hip hop, a los tributos y a los grupos aragoneses, cuyo cartel se está cerrando estas semanas. El aforo total del recinto se ha elevado este año en 6.000 personas más que en las ediciones anteriores y sus responsables pueden programar no solo los días de las fiestas (del 5 al 14 de octubre), sino también el fin de semana posterior, esto es, del 19 al 21.

Las entradas para todos los conciertos citados no tardarán en salir a la venta –estarán disponibles presumiblemente antes de que acabe el mes– y se podrán adquirir tanto en la web y los cajeros de Ibercaja como en la página de internet propia del nuevo Espacio Z (Zity), que se activará en breve. Hay que recordar que este es el único gran escenario de las próximas fiestas del Pilar que ya tiene proyecto y programación, dado que el del Parquin Norte acaba de salir a licitación y los peñistas continúan esperando a que el Ayuntamiento dé una respuesta a su pretensión de instalarse en el Parque de Atracciones.

Raphael, Dani Martín y Manolo García irán al Príncipe Felipe

Al margen de los artistas que acudirán a Valdespartera, también se han anunciado ya algunos nombres de quienes entretendrán a los zaragozanos antes y durante las fiestas. Así, para abrir boca, el sábado 29 de septiembre Raphael acudirá al Príncipe Felipe con su gira ‘Loco por cantar’. El mismo día se celebrará una nueva edición del FIZ (Festival de Música Independiente de Zaragoza) en el Auditorio, que este año llega con un cartel de relumbrón: Los Planetas, Dorian, Viva Suecia, Los Punsetes, Django Django... El mismo día del pregón, esto es, el 6 de octubre, miles de zaragozanos viajarán en el túnel del tiempo para rememorar (y bailar) los temas más celebrados de los años 90. Rozalla, Ace of Base, Viceversa, Chimo Bayo o New Limit participarán en la fiesta ‘Love 90’s’ para la que ya quedan pocas entradas. La música no dará tregua al pabellón Príncipe Felipe durante las fiestas –esos días no habrá partidos del Tecnyconta– porque los días 11, 12 y 13 se enlazarán tres conciertos tan distintos como interesantes: Dani Martín, Ara Malikian y Manolo García desfilarán sucesivamente para deleite de sus seguidores.

Cambiando de tercio y de escenario, la sala Mozart del Auditorio se reservará durante tres días para quienes sí han conseguido ser profetas en su tierra: b Vocal llevarán su espectáculo ‘Human voices’ los días 12, 13 y 14 de octubre. Un día antes también en la Mozart se podrá disfrutar de los humoristas Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura, mientras que Luis Piedrahita les dará un relevo más noctámbulo (sus funciones empiezan a las 23.30) con sus monólogos en clave de humor. En el teatro del Colegio del Salvador desembarcarán Pepón Nieto, María Barranco y Paco Tous con ‘La comedia de las mentiras’, mientras que sobre las tablas del Principal se podrá ver a los actores aragoneses Jorge Usón y Carmen Barrantes con un nuevo musical. También hasta el Palacio de Congresos llegará una obra inspirada en Broadway: ‘La familia Addams’ versión melódica.