El acusado por la paliza al atleta Iván Ramirez habla solo de "tres o cuatro puñetazos"

Iván Krasimirov, de 26 años, ha reconocido este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza que "perdió los papeles" cuando vio que el atleta Iván Ramírez cogía de la cintura a su novia -"a mi chica", como ha dicho- y se arrimaba a ella con intención de besarla. "Yo le grité para que la soltara; le empujé, me empujó y le pegué tres o cuatro puñetazos. Cayó al suelo, oí un fuerte ruido y me asusté", ha manifestado.

En ese momento, según ha declarado, no vio que tuviera heridas graves, pero le hicieron lavarse la sangre que empezó a salir de su nariz y se cambió él mismo de chaqueta porque se la había manchado. Sin embargo, las lesiones que sufrió Ramírez fueron tan graves que este martes no ha podido acudir ni siquiera a declarar porque las secuelas neurológicas irreversibles que padece no se lo permiten. "Mi hijo está de todo menos muerto.Si no lo levantara todos los días se quedaría en la cama. Solo tiene hambre, es su obsesión, pero es incapaz de decir vamos al supermercado", ha explicado su madre.

Según el acusado, para el que la fiscalía pide 12 años de cárcel, dejaron a la víctima subido en su coche y con las luces puestas. Asegura que fue el propio Iván Ramírez quien se negó a que lo llevaran al médico. Pero lo cierto es que su estado era muy grave y no fue hasta dos horas y media después de que lo dejaran cuando un vecino se percató de su presencia y dio la alerta.