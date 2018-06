La Audiencia de Zaragoza fue este miércoles escenario de un nuevo capítulo judicial vinculado a Fincas Atlanta, un caso aún por juzgar que estalló en la primavera de 2013 con la detención de Eduardo Lacasta, propietario de un entramado empresarial con intereses inmobiliarios y hosteleros, entre otros. Este miércoles, en el banquillo se sentaron los hermanos Alfredo y Raúl L. S., dos extrabajadores de Lacasta que están acusados de apropiarse de 88.000 euros de una cuenta corriente de la empresa del grupo Servicios y Sistemas Hosteleros Zaragoza durante el tiempo que el principal señalado en el caso Fincas Atlanta estuvo en prisión provisional (entre mayo y agosto de 2013).

Alfredo L. S. figuró como administrador de esta y otras sociedades del grupo durante años. "¿Es usted testaferro de Lacasta?", le preguntó el fiscal durante la vista, a lo que él respondió afirmativamente. "El que mandaba era él (...) yo era titular de cuentas de las que no podía sacar un euro sin su firma", señaló Alfredo L.S. "Me ponían papeles en blanco con el número de cuenta y yo los firmaba", agregó.

Este extremo lo negó Eduardo Lacasta, que compareció en el juicio como testigo y está personado como acusación particular. "Alfredo me dijo que el dinero se lo había llevado para hacer un buen negocio. Yo confiaba en que me lo devolvería. Era mi amigo", señaló Lacasta, que afirmó que el acusado le dijo "si tú te has llevado 40 millones y has estado dos meses en prisión, yo por 100.000 euros (sic) estaré 15 días".